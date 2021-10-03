Магомедов стал чемпионом мира по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов одержал победу на чемпионате мира по вольной борьбе в Осло, победив в финале американца Дэйтона Фикса в весовой категории до 61 кг. Обладателями бронзовых наград в первый соревновательный день стали Артур Найфонов (до 86 кг) и Тимур Бижоев (до 74 кг).

Для Магомедова это третья кряду победа на крупнейших турнирах за последний год. В 2020 году он стал обладателем Кубка мира в Белграде, затем победил на чемпионате Европы и сейчас стал чемпионом мира. В финальной схватке над американцем Дэйтоном Фиксом он взял верх со счётом 4:1.

Тимур Бижоев впервые стал медалистом чемпионата мира, завоевав бронзовую награду. В упорной полуфинальной схватке он уступил выступающему за Словакию Таймуразу Салказанову, а в борьбе за третье место со счётом 8:6 одолел грузина Автандила Кенчадзе.

Призёр Олимпийских игр Артур Найфонов повторил свой результат на чемпионате мира. Как и в Токио для него непреодолимой преградой на пути к финалу стал иранец Хасан Язданишариати, который в финале чемпионата мира взял реванш у американца Дэвида Тэйлора. Найфонов завоевал бронзу, одолев со счётом 3:0 казахстанца Азамата Даулетбекова.

Как сообщалось ранее, борцов сборной России во главе с главным тренером национальной команды сняли с самолёта за несоблюдение масочного режима.