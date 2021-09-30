Борцов сборной России сняли с самолёта за несоблюдение масочного режима

Борцов сборной России во главе с главным тренером национальной команды сняли с самолёта за несоблюдение масочного режима, передаёт «Матч ТВ».
Команда летела на чемпионат мира — 2021 по вольной борьбе в Осло (Норвегия).
По данным источника, при пересадке в Амстердаме команду
Также в сообщении говорится, что борцы вынуждены были провести ночь в аэропорту Амстердама и только утром вылетели в Осло.
Чемпионат мира — 2021 по вольной борьбе пройдёт с 2 по 8 октября.
Ранее сообщалось, что российский борец Билял Махов был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок его отстранения от соревнований отчитывается с 27 января 2021 года.