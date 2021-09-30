Борцов сборной России сняли с самолёта за несоблюдение масочного режима

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Борцов сборной России во главе с главным тренером национальной команды сняли с самолёта за несоблюдение масочного режима, передаёт «Матч ТВ».

Команда летела на чемпионат мира — 2021 по вольной борьбе в Осло (Норвегия).

По данным источника, при пересадке в Амстердаме команду сняли с рейса, так как двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, а также Тимур Бижоев, Евгений Жербаев, Абасгаджи Магомедов и главный тренер сборной Дзамболат Тедеев нарушили масочный режим.

Также в сообщении говорится, что борцы вынуждены были провести ночь в аэропорту Амстердама и только утром вылетели в Осло.

Чемпионат мира — 2021 по вольной борьбе пройдёт с 2 по 8 октября.

Ранее сообщалось, что российский борец Билял Махов был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок его отстранения от соревнований отчитывается с 27 января 2021 года.