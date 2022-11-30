Магомед Исмаилов рассказал, как будет драться со Шлеменко Магомед Исмаилов заявил, что будет зарубаться со Шлеменко на турнире RCC 13

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магомед Исмаилов

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов в интервью NEWS.ru рассказал о своих ожиданиях перед поединком с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко. Он отметил, что может и драться, и бороться, и готов зарубаться со Шлеменко. Бой пройдет на турнире RCC 13 в Екатеринбурге в субботу, 3 декабря.

Кость в кость, лоб в лоб, ни шагу назад. Так будет. Будем зарубаться, а как зарубаться, мы уже по ситуации определим. У меня есть два этажа, я могу и драться, и бороться. Хорошо, если Саша попросит: «Давай подеремся в стойке». Скорее всего, так и будет. Но если он скажет, что это ММА и давай будем драться как по кайфу, значит, так и подеремся. Спросите у Шлеменко, — сказал Исмаилов.

Исмаилов и Шлеменко подерутся за специальный пояс RCC.

В послужном списке Шлеменко 61 победа при 14 поражениях. 26 августа в Екатеринбурге 38-летний россиянин проиграл сербу Александру Иличу нокаутом на 21-й секунде боя, пропустив удар коленом в голову.

7 октября в Москве Исмаилов также проводил бой с Иличем и победил серба единогласным решением судей. Для 36-летнего россиянина та победа стала 17-й в карьере при трех поражениях.