Российские бойцы смешанного стиля Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов проведут бой 3 декабря в Екатеринбурге. Из-за высокого статуса поединка лига RCC организовала для соперников специальный пояс, сообщила пресс-служба промоушена.



В центре пояса будут размещены лого RCC, имена и прозвища бойцов, а по бокам изображения тигра и медведя. В основу пояса лягут три слоя кожи разной толщины. Готовый пояс будет весить около восьми килограмм.



26 августа в Екатеринбурге Шлеменко проиграл сербу Александру Иличу нокаутом. 38-летний россиянин пропустил удар коленом в голову на первых секундах и оказался в глубоком нокдауне, после чего Илич его добил. Весь поединок продлился 21 секунду.



В том бою Шлеменко потерпел 14-е поражение в карьере при 61 победе. 33-летний Илич выиграл 13-й поединок при четырех поражениях.



7 октября победу над Иличем одержал Магомед Исмаилов. Бой прошел в Москве и завершился единогласным решением судей.