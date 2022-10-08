Исмаилова ударили бутылкой на взвешивании, но он все равно победил Илича Боксерский турнир Pravda Boxing завершился победой Исмаилова единогласным судейским решением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магомед Исмаилов

Российский боец ММА Магомед Исмаилов одержал победу над Александром Иличем в главном событии турнира, прошедшего 7 октября в Москве. NEWS.ru рассказывает о победе дагестанского балагура, беспорядках в андеркарде и постановочном конфликте с Вагабом Вагабовым.

Бутылкой по голове

Александр Илич провел свой последний поединок 26 августа, и изначально в его планах не значился поединок в октябре. Имея менее месяца на подготовку он отказался драться по правилам ММА, поэтому промоутер Хетаг Цопанов предложил ему и Магомеду Исмаилову выступить в боксе. Функционер аргументировал свои намерения мощными гонорарами — 30 миллионов рублей для Лысого Хищника и 150 тысяч долларов для Джокера.

Конечно, разогревать противостояние пришлось Исмаилову. Илич не отмалчивался на пресс-конференции, называя дагестанца «жирным Бэтменом» и «пингвином», но за словами и действиям Магомеда не поспевал.

Исмаилов за один день устроил потасовку не только с Иличем, но и с бывшим бойцом UFC Майком Перри. Примечательно, что между знакомством и дракой с американцем прошло менее пяти минут. На дуэли взглядов с Иличем Исмаилов схватил соперника за шею. Как следствие получил толчок, и понеслась. Только спортсмены сняли верхнюю одежду как их растащили в стороны. Больше всех в конфликте пострадал Цопанов, которому кто-то наступил на ногу и ударил в глаз.

На официальном взвешивании оба бойца показали чуть более 90 кг, но самое интересное случилось чуть позже. Исмаилов подошел к своему близкому другу Вагабу Вагабову, они обозначили полемику, совершенно не похожую на диалог Сократа и Платона. Точку в разговоре поставил Вагабов, который разбил бутылку о голову Лысого Хищника. Бутылка разлетелась в щепки, ни оставив ни следа на гладкой голове дагестанского спортсмена. Либо голова у Исмаилова сделана из стали, либо бутылку взяли из реквизита Московского цирка, где на следующий день прошел турнир Pravda old school boxing.

Беспокойные таджики

Помимо Исмаилова и Илича на турнире выступил еще ряд спортсменов, для которых бокс не является базовым видом спорта. Прославленный российский кикбоксер Владислав Туйнов оформил эффектный нокаут в поединке Джулианом Лейном, который в последние годы выступает в качестве реквизита для других спортсменов, проигрывая подавляющее количество боев, основательно уйдя в отрицательный баланс побед и поражений.

В поединке бойца ММА Расула Мирзаева и бойца на голых кулаках Николая Чибисова ожидалась самая высокая конкуренция. Черный Тигр приятно удивил своими боксерскими навыками, подавив кулачника, но в одном моменте он провел бросок через бедро, что запрещено правилами. Рефери не стал снимать с Мирзаева балл, и Расул одержал первую победу в боксе.

А вот бой Тимура Никулина и Муборакшо Муборакшоева завершился не только победой россиянина, но и скандалом. Таджикская диаспора яростно поддерживала своего земляка, встречая удачные действия Никулина свистом и уханьем.

Но когда была объявлена победа Никулина единогласным судейским решением, недовольство таджиков вышло на новый уровень и в ринг полетели посторонние предметы, включая отнюдь не бутафорские бутылки. Муборакшоеву пришлось успокаивать соотечественников на родном языке.

Месть за Шлеменко

Качество главного события вечера заметно уступало предшествовавшим боям. Меньше претензий заслужил Исмаилов, приложивший все силы, чтобы нокаутировать Илича. Однако серб пользовался природными данными — высоким ростом, длиной рук и хорошей подвижностью. Джокер избегал драки и, не имея возможности выкинуть колено, не представлял угрозы для Лысого Хищника.

Со второго раунда инициативой уже полностью владел Исмаилов. Россиянин очень много мазал, но единичные удары приводили к тому, что ноги Илича становились ватными. Правда, ненадолго. Зато активность Магомеда полностью лишила соперника желания драться на встречных курсах или же плотнее работать правой рукой.

В заключительном раунде россиянин еще раз попытался «удосрочить» серба, взвинтив темп, но Илич устоял, хоть и проиграл каждый из раундов. Магомед отомстил сербу за Александра Шлеменко.

Подразумевалось, что следующий бой Лысого Хищника пройдет как раз с Штормом, но учитывая, что компания RCC отменила несколько турниров, вероятность встречи приближается к нулю, и новым соперником Исмаилова станет Вячеслав Дацик, за бой с которым Магомед заработает от 15 до 20 миллионов рублей.