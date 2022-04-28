Мадиев и Терентьев проведут реванш 27 мая Магомед Мадиев и Евгений Терентьев проведут реванш 27 мая в Москве

Магомед Мадиев и Евгений Терентьев / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские боксёры среднего веса Магомед Мадиев и Евгений Терентьев проведут бой 27 мая в Москве. Об этом корреспонденту NEWS.ru рассказал промоутер Зяки Юнисов.

Первая встреча спортсменов состоялась на Красной площади 22 июня 2019 года и была приурочена к Международному дню бокса. Бой завершился победой Мадиева спорным судейским решением. Юрий Копцев и Семён Стахеев отдали победу Мадиеву со счётом 99:92 и 96:95. Ещё один судья Андрей Курнявка посчитал победителем Терентьева — 96:95.

Примечательно, что Терентьеву также предстоит бой 29 апреля против Равшана Эргашева.

Евгений сам выразил желание провести бой именно в конце апреля. Я мог предложить ему только Эргашева, и он ответил согласием. Терентьеву нужен этот бой перед реваншем с Мадиевым, — сказал Юнисов.

Ранее стало известно, что российский боец смешанного стиля Сергей Павлович в рамках UFC проведёт бой с американцем Дерриком Льюисом.