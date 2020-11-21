Львица может спать спокойно: у русской чемпионки нашли слабое место

Представляющая Перу уроженка Киргизии Валентина Шевченко провела успешную четвёртую защиту чемпионского титула в бою с бразильянкой Дженнифер Майей, однако соперница изрядно потрепала её в клинче, что не может не беспокоить в случае третьего боя с Амандой Нуньес по прозвищу Львица. Другой чемпион, бразилец Дейвисон Фигейредо, свою защиту провёл куда увереннее, задушив в первом раунде претендента Алекса Переса. NEWS.ru подводит итоги прошедшего в Лас-Вегасе турнира UFC 255.

Против мощи не попрёшь

У Валентины Шевченко почти нет бойцовских недостатков: потрясающая скорость и чувствительность в стойке, впечатляющая для её веса ударная мощь, отличная техника дзюдо, позволяющая делать любые броски и проводить болевые приёмы в партере, однако с природными данными соперниц бороться ей сложновато. Бой с Майей показал, что и в категории до 57 кг есть превосходящие в мощи соперницы, противостоять напору которых Валентине непросто. В случае с не хватающей звёзд с неба бразильянкой это вылилось в проигрыш лишь второго раунда, но с Амандой Нуньес сложно представить, как Валентина сможет выходить из клинча у сетки или бросать более крупную соперницу через бедро.

С одной стороны, её победа сомнений ни у кого не вызвала, а разбитое лицо бразильянки ещё и визуально подкрепило тот факт, который на своих картах отметили судьи. Однако если до боя шансы Шевченко в третьем бою с Нуньес можно было оценить как значительные, то сейчас соотечественница Львицы показала явно слабое место у уроженки Киргизии. С другой стороны, бой показал, над чем надо работать чемпионке, и её тренеру Павлу Федотову, который после второго раунда подчеркнул, что так действовать и отдавать сопернице раунды непозволительно.

Китаянка вместо бразильянки?

Впрочем, понимая все эти факторы, UFC может вместо третьей встречи с Нуньес подготовить для Шевченко другой супербой, особенно если с угасанием пандемии компания снова сможет проводить турниры в Восточной Азии. Китаянка Вейли Чжан — тоже очень яркая и важная для компании чемпионка. Она не раз заявляла, что готова побороться за второй титул, поднявшись в наилегчайший вес. У Шевченко не будет в этом противостоянии значительного преимущества в габаритах, а поединок может вылиться в зрелищную зарубу в стойке на радость фанатам. К тому же Чжан не будет рисковать потерять свой титул в первом наилегчайшем весе в случае поражения.

Аскарову к такому чемпиону лучше не соваться

Похоже, наилегчайший вес обрёл нового суперчемпиона после ухода Деметриуса Джонсона и Генри Сехудо. Бразилец Дейвисон Фигейредо не просто доминирует над своими соперниками, а громит их досрочными победами и помимо нокаутирующей мощи обладает потрясающими навыками джиу-джитсу. Вышедший на замену Коди Гарбрандту претендент Алекс Перес во всей красе испытал его мощь. Фигейредо перед боем обещал, что если тот полезет в партер, он задушит его гильотиной, и вынес приговор безотлагательно при первой такой попытке. Похоже, спускающийся из легчайшего веса Гарбрандт — единственный достойный соперник бразильца в этом дивизионе, а у российского претендента Аскара Аскарова в случае выхода на титульный поединок шансы будут мизерными.

Фигейредо вполне может стать и долгоиграющим чемпионом, единственным препятствием для этого может стать солидный возраст — 33 года — и возможное желание перейти в другой вес, так как вписываться в лимит 57 кг ему каждый раз непросто. А заодно вновь возникает вопрос о необходимости в UFC поддерживать дивизион, в котором нет и не будет достаточной глубины и конкуренции, а соперников уровня титульных боёв можно пересчитать по пальцам одной руки. Хорошо, что Фигейредо, в отличие от Джонсона, зрелищный, причём настолько, что его не стесняются ставить во главу номерных турниров.

Зрелищный, но бестолковый

Такую характеристику можно дать яркому полусредневесу Майку Перри, который прославился своими зарубами в октагоне и тем, что однажды выиграл бой, когда роль его углового выполняла собственная девушка, не имеющая никакого отношения к профессиональным единоборствам. Иногда кажется, что этот парень не чувствует боли, а травмы никак не влияют на его агрессивно-прямолинейный стиль. Однако Перри хорош только для тех, кто невысок классом и не может устоять под его напором, а в поединках с умными и умелыми бойцами сам выглядит мальчиком для битья. Вот и Тим Минс не поддался на провокации, не пошёл в размен и, спокойно работая с дистанции, превратил лицо Перри в отбивную.

Шевченко-старшая продолжила чередовать победы и поражения

Карьера старшей сестры чемпионки UFC Валентины Шевченко Антонины складывается не так удачно и напоминает зебру. Стоит ей одержать победу и выйти на топовую соперницу, как её выступление завершается неудачей. В этот раз после проигрыша Кэтлин Чукагян у неё пришёл черёд выигрывать. В соперницы досталась идущая на серии из двух побед экс-чемпионка KSW Ариана Липски. Антонина не стала испытывать себя в размене с крепкой бразильской ударницей и решила использовать своё преимущество на земле. В первом и втором раунде она проводила тейкдауны и добивала соперницу на земле, пока рефери не остановил поединок. Но несмотря на успех, вряд ли Антонина сможет выйти из тени своей сестры и закрепиться в элите своего дивизиона.