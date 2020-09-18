Лев сильнее Тигра: в Москве прошёл лучший турнир года в России

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Лига Absolute Championship Akhmat провела в Москве ярчайший турнир, главные события которого стали олицетворением зрелищности, непредсказуемости и бойцовского характера. Абдул-Азиз Абдулвахабов вернул себе чемпионский титул АСА в лёгком весе, но его следующим соперником может стать не признающий авторитетов казахстанец Артём Резников, сенсационно одолевший другого представителя клуба «Ахмат» Юсуфа Раисова.

Хорошие бои возможны и без звёзд первой величины

Среди всего многообразия российских промоутерских компаний, развивающих смешанные единоборства, лига АСА — единственная, которая имеет глубину ростера в каждом из дивизионов, а соответственно может устраивать конкурентные титульные поединки действительно достойных претендентов. При этом под её эгидой выступают и два ярчайших российских бойца — Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко. Но если их противостояние обернулось разочаровывающим избиением некондиционного Емельяненко, то турнир АСА 111 со спортивной точки зрения смотрелся даже ярче.

Две главные звезды клуба «Ахмат» Абдул-Азиз Абдулвахабов и Юсуф Раисов проводили поединки в лёгком весе против очень достойной оппозиции — ученика Александра Шлеменко Александра Сарнавского и дерзкого казахстанца Артёма Резникова. Чеченские бойцы считались фаворитами в обоих противостояниях, однако заранее победу им никто не отдавал, в отличие от недавнего шоу FIGHT NIGHTS, где Даурен Ермеков не смог оказать достойного сопротивления Владимиру Минееву.

Буторин выиграл в стиле Поветкина

Петербуржец Алексей Буторин никогда не владел значимым чемпионским поясом, но его бои вне зависимости от исхода остаются украшением любого турнира. Казахстанский проспект Асылжан Бахытжанулы рассчитывал проложить себе путь к титулу через победу над Буториным, и поначалу у него многое получалось. Жёсткие лоу-кики останавливали продвижение вперёд бескомпромиссного Буторина, а своевременные тейкдауны в конце раундов позволяли казаху лидировать по очкам перед заключительной пятиминуткой.

Буторин оказался в роли Александра Поветкина в бою с Диллианом Уайтом, когда единственным козырем осталась сила удара, но он им воспользовался. Жёсткая двойка навстречу уже на первых секундах третьего раунда потушила свет для Бахытжанулы. Казахстанец не прошёл проверку, но получил важный жизненный и спортивный урок, а Буторин вновь доказал, что его рано списывать со счетов.

Слово за слово и удар за удар

Противостояние легковесов Юсуфа Раисова и Артёма Резникова оказалось нагретым до предела ещё задолго до боя. Каждый из соперников успел блеснуть в трештоке, а на дуэли взглядов после взвешивания глаза оппонентов высекали искры. При этом Резников морально ничуть не уступал сопернику, показывая, что точно его не боится, хотя шансы Раисова, одного из ярчайших молодых чеченских бойцов, оценивались выше.

Поначалу Раисов чувствовал себя в клетке уверенно. Он разбивал соперника в стойке разнообразными ударами ногами, грамотно защищался от переводов в партер и всем своим видом демонстрировал уверенность в победном исходе. Резников показал тот пример бойца, когда вера в успех и настойчивость помогают переломить ход боя даже с более мастеровитым соперником. Решающей стала концовка третьего раунда, где Раисов старался просто довести дело до победы по очкам и избегал излишнего риска, а Резников пошёл ва-банк, перевёл бой на землю и выбросил там десятки ударов ради того, чтобы судьи подняли именно его руку. А уже после боя казахстанец вызвал на бой в промежуточном полусреднем весе Магомеда Исмаилова, предложив определить, кто же из них настоящий «лысый хищник». Этот вызов — скорее желание похайповать на имени почётного гостя турнира, чем реальный бой, но Резников вполне может стать следующим кандидатом на пояс в своей родной весовой категории.

Лев Абдулвахабов выиграл битву «хищников» в клетке

Экс-чемпион лиги в лёгком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов по прозвищу Лев сражался в принципиальном противостоянии с одним из лучших учеников Александра Шлеменко Александром Сарнавским по прозвищу Тигр. Битва «хищников» оказалась под стать вывеске и не разочаровала ни на секунду, хотя бой получился пятираундовым и непростым. Сарнавский в своё время котировался как подающий очень большие надежды легковес и мог поспорить с Хабибом Нурмагомедовым за статус самого многообещающего легковеса России. Однако, оказавшись в Bellator, он разочаровал, так и не сумев победить в Гран-при, а затем и в других лигах не смог дотянуться до чемпионского титула. В 31 год АСА дала ему, возможно, последний шанс.

Сарнавский провёл поединок гораздо умнее, чем дрался в прошлые годы. Он умело встречал соперника на контратаках, хорошо защищался от переводов в партер, но всё время лишь отвечал ударом на удар. Абдулвахабов оказался голоднее, настойчивее, а потому получил победу на карточках всех пяти судей. Теперь есть смысл организовать ему защиту пояса против Резникова, а Сарнавский так и останется в истории как автор ярких побед над второстепенными иностранцами, который в своих главных боях неизменно терпел поражение и не мог, подобно его наставнику Шлеменко, вытащить тяжёлый поединок на одном характере.