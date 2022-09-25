Курица не птица, Емельяненко не Феникс: Дацик уничтожил заклятого врага Дацик нокаутировал Емельяненко в первом раунде турнира Hardcore Boxing

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Александр Емельяненко (слева) во время боя по правилам бокса с Вячеславом Дациком

В главном поединке боксерского вечера Hardcore Boxing Вячеслав Дацик нокаутировал Александра Емельяненко в первом раунде и подвёл черту под многолетней враждой между спортсменами. NEWS.ru рассказывает о прошедшем турнире.

Аншлаг не собрали

Подходя к «ЦСКА-Арене» в девять часов вечера не наблюдалось никакого ажиотажа вокруг. Ни одного перекупщика, немногочисленные болельщики. Все это создавало ощущение, что основная часть зрителей находилась в зале.

Догадка подтвердилась, но полную арену собрать не удалось. Глава Hardcore Boxing Анатолий Сульянов объявил о восьми тысячах проданных билетов, что является выдающимся показателем для уровня участников главного поединка.

В андеркарде мало что привлекало внимание. Разве что неадекватное поведение Хадиса Ибрагимова. Боец, проигравший все бои в UFC, вышел на ринг после победы Сауло Кавалари над Денисом Недашковским. Бразилец второй раз победил Недашковского и не стал проявлять интереса ко второй встрече с Ибрагимовым. Последнему только нужен был повод, чтобы вспылить, он попытался устроить драку. Конфликт погасила охрана.

От предваряющих главное событие вечера поединков в объятия Морфея уводило даже самых стойких болельщиков. Асрор Акпарходжаев и Виталий Бодров ничем не смогли заинтриговать на протяжении четырех раундов. Встреча Курейша Сагова и Али Балоева также не радовала глаз, но завершилась красивым нокаутом Сагова, и пробудила зрителей перед главными противостояниями ночи. На часах уже наступило воскресенье.

Дяде пора на выход

Только летом Дмитрий Кудряшов победил Вагаба Вагабова и стал самым популярным боксером в России. Интерес к персоне «Кувалды» был выше, чем к титулованным чемпионам Дмитрию Биволу и Артуру Бетербиеву. Однако всплеск карьеры волгодонского спортсмена оказался недолгим.

Бывший претендент на звание чемпиона мира по версии WBC выглядел огромным на фоне своего соперника Сослана Асбарова, но не смог подтвердить присказку, что «большой хороший боксер всегда побьет маленького».

Дмитрий был заметно медленнее своего молодого оппонента, хотя отдал все силы. У Кудряшова был ряд удачных действий. Он пытался пробить печень Асбарова, но план потерпел неудачу, «Кувалда» проиграл.

Дядя Дима, наверное, набоксировался. Всё, что мог, я сделал. Какие могут быть оправдания? Я сегодня проиграл, Сослан по праву чемпион, – сказал Кудряшов после боя.

Асбаров выиграл за счёт скорости и хлестких ударов с рук, а после поединка с победой Сослана поздравили Ибрагимов и Вагабов. А Анатолий Сульянов подвел промежуточный итог, обратившись к залу: «Разве это не лучший боксёрский турнир десятилетия?» Отвечаем: «Даже не в десятке лучших».

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Сослан Асбаров (справа) во время боя по правилам бокса с Дмитрием Кудряшовым

Сгоревший «Феникс»

По мере приближения поединка с Вячеславом Дациком росла мощь рекламной компании Александра Емельяненко, в которой утверждалось, что боец набрал форму, привёл себя в порядок, работал на тренировках усерднее, чем холоп у боярина, а также воскрес как птица «Феникс». Что стало новым официальным прозвищем Александра.

Есть подозрение, что пиарщики Александра не рассматривали более привычные для его образа жизни клички вроде «Пьяный мастер», «Градус» или «Стакан». Потому что, спойлер, «Феникс» из Александра оказался никакой. У курицы шансов на полет больше, чем у Емельяненко вновь стать профессиональным спортсменом.

Уже по выходу к рингу на прямых на ногах и с несгибаемой спиной было понятно, что «Феникс» сегодня не взлетит, но летать по рингу обязательно будет. Возникал резонный вопрос, а как он вообще прошел медицинскую комиссию?

Дацик же своей поступью выглядел как звезда ММА середины 90-х «Тэнк» Эбботт. Борода, походка, живот и нокаутирующий удар выдавали в нём финалиста турнира UFC 6. Вячеславу даже не потребовалось вкладывать всю мощь. За стартовые 12 секунд Емельяненко пропустил три удара и принял настолько основательное горизонтальное положение, что угловые экс-спортсмена бросились к неподвижному телу проверять пульс и дыхание.

Емельяненко пришёл в себя и приступил к любимому занятию. После каждого поражения он обязательно просил своего соперника дать реванш. Ни жизнь, ни 12 секунд поединка ничему Александра не научили.

Я зазевался. Хочу реванш. Обещаю, что исправлюсь, – сказал Емельяненко.

Болельщики, просидевшие до двух часов ночи и проклявшие Александра за то, что не смогли уехать на метро, издали смешок. Более неуместной ситуации для реванша было сложно представить. Но Вячеслав, конечно, ответил «Влёгкую». Его понять можно, так Дацик установит рекорд по зарабатываю миллионов в секунду.

Понятно только то, что обманутый ложной интригой зритель должен ещё больше разочароваться в Емельяненко и найти новых соперников для Александра будет непросто. Но как говорил Сергей Мавроди: «Лох не мамонт – никогда не вымрет». Поэтому и секта свидетелей воскрешения «Феникса» никогда не опустеет, а значит, Емельяненко ещё порадует как своих хейтеров, так и своих менеджеров, зарабатывающих на здоровье бойца.

В карьере Дацика всё хорошо. В отличие от Емельяненко он с холодной головой вернулся в спорт, и настроен показывать хорошие поединки с боксёрами, сопоставимого себе уровня, но мечтает Вячеслав взять реванш у легенды кикбосинга Жерома ле Бонне. Однако это дело будущего, а на горизонте маячит фигура Магомеда Исмаилова, с которым Дацик должен встретиться уже в декабре.