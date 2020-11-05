Кто провоцирует мусульман — сам убийца: Исмаилов объяснился за агрессию

Если Хабиб Нурмагомедов — самый популярный российский боец в мире, то Магомед Исмаилов — самый популярный из тех, кто выступает на внутренней арене. Он, как и его чуть более успешный коллега, тоже наделал громких заявлений после чудовищного убийства школьного учителя в Париже. И за все эти слова Маге пришлось объясняться.

Я думал, все знают, что мы против убийств

Исмаилов — далеко не единственный из российских спортсменов, кто осудил президента Франции Эммануэля Макрона за позицию по терактам в возглавляемой им стране и свободе слова. Магомед назвал французского лидера исламофобом. После этого он дал несколько интервью спортивным СМИ, в которых с него и спросили за эти слова.

Журналист Sport24 Ярослав Степанов задал Маге очень важный вопрос: «Почему, критикуя Макрона, вы упускаете тот момент, что было совершено зверское убийство? Почему вы не делаете акцент на том, что такие действия недопустимы, и они — не решение проблемы?» И вот что ответил Исмаилов:

Магомед Исмаилов Сергей Булкин/NEWS.ru

Я думал, все и так понимают, что мы против убийств и так далее... Я бы втащил один раз, сжёг бы картину и оставил бы возможность поговорить нормально. У учителя остался бы синяк и сожжённая картина. Он бы спросил: «А за что ты меня ударил и картину сжёг?» Я бы сказал: «Не надо так делать...»

Больше всего в ситуации с французским учителем Исмаилова расстроило то, что убийство назвали исламским терроризмом. С точки зрения спортсмена, оно им не является.

Учитель оскорбил множество мусульман, среди которых есть психически неуравновешенные или есть те, кого это сильно затронуло и они не могут просто так дальше жить. Я знаю людей, которые плакали. Хочу сказать, что если ты провоцируешь такое количество людей, ты сам убийца. Ты сделал так, чтобы это произошло. Я не оправдываю убийцу, просто я ставлю их на один уровень, — приводит слова Исмаилова Sport24.

Емельяненко заслуживает шанса, Собчак — оскорблений

Ещё одна тема, которую нельзя обойти стороной, общаясь с Магой, — Ксения Собчак. Боец назвал её «грязным тупым животным» за то, что она поддержала Макрона.

Вот как он объяснил свои слова.

Собчак была единственной, кто поддержал Макрона. Если бы я знал, что Макрон услышит меня, то отправил бы оскорбления в его адрес. Но я знал, что она меня услышит, — отметил Исмаилов в интервью РБК Спорт.

По его словам, своим поступком он «реально облегчил душу». Боец заверил, что если бы ситуацию можно было отмотать назад, он всё повторил бы. Он показал Собчак, какой бывает свобода слова, считает спортсмен. «Если она действительно есть, значит можно оскорблять кого угодно?» — задался вопросом боец. Теоретически — да, но в жизни это так не работает, уверен Исмаилов. Мы не можем подойти к человеку и начать оскорблять его лично или его семью, потому что он может обидеться на это и дать нам сдачи, но уже не словесно, а физически, и, по мнению Маги, будет прав.

К слову о применении физической силы, поклонники ММА хорошо помнят, как 24 июля Мага Исмаилов победил Александра Емельяненко. И не просто победил, а повозил его лицом по канвасу и избил до полусмерти. Тот триумф превратил Магу в звезду федеральной величины. В следующем бою дагестанец встретится с Уральским Халком Иваном Штырковым, но вопрос о реванше с Емельяненко остаётся открытым. Эту ситуацию он тоже прояснил.

Если Саша захочет, дам ему реванш. Ситуация такая, что он поставил на кон всё. Он же мог сказать — я тяж, зачем мне с маленьким и лысым драться. Но он не стал отказываться от боя и дал мне шанс. Сейчас я дам ему шанс, если он захочет реабилитироваться. Почему нет? Но для этого ему нужно вернуться, один раз подраться, хорошо показать себя в клетке, а потом сказать, что его поражение было случайностью. И вперёд, — приводит слова Исмаилова «Спорт-Экспресс».

Так что в ближайшее время всем, кто любит смешанные единоборства, точно не придётся скучать. Возможно, качественные поединки из-за пандемии случаются и не очень часто, но бои в социальных сетях благодаря таким людям, как Мага Исмаилов, не прекращаются ни на неделю.