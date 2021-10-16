Корнилов нокаутировал Оливейру в главном бою турнира RCC в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге завершился турнир по ММА RCC Intro 16, в главном бою которого российский тяжеловес Кирилл Корнилов (11-0-1) победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Эдналдо Оливейру (21-9-1).

Соперники в неспешном темпе начали бой. Россиянин поддавливал, но не обострял ситуацию, работая одиночными ударами. Корнилов потряс Оливейру левым боковым ближе к концу первого раунда. Бразилец попытался спастись переводом в партер, но пропустил ещё несколько ударов, после чего рефери остановил поединок.

В соглавном бою вечера по правилам кикбоксинга в лёгком весе россиянин Мамука Усубян победил единогласным решением судей молдаванина Виталия Матея.

Как сообщалось ранее, российский боксёр лёгкого веса Заур Абдуллаев победил по очкам черногорца Деяна Златичанина и завоевал титул WBC Silver в лёгком весе на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.