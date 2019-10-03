https://static.news.ru/photo/ac179f34-e5bf-11e9-bd74-fa163e074e61_660.jpg Михаил Кокляев Фото: Михаил Кокляев/vk.com

Мастер силового экстрима, пауэрлифтер Михаил Кокляев извинился за потасовку в центре Москвы с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Приношу свои извинения за то, что не сдержал свои эмоции, но я долго терпел Санины выпады, — сказал Кокляев в своём видеообращении, которое он выложил в соцсети.

Емельяненко также высказался по поводу потасовки в своём Instagram.

Ранее он сообщил, что подписал контракт на проведение боя с Кокляевым. Он пройдёт на московской «ВТБ Арене» и состоится по правилам бокса.

Поводом стало видеообращение Емельяненко, в котором он вызвал на ринг 40-летнего спортсмена силовых видов спорта. Кокляев опубликовал ответный ролик, в котором заявил, что нокаутирует соперника с одного удара, писал News.ru.