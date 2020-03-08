https://static.news.ru/photo/aa85e646-6100-11ea-aca6-fa163e074e61_660.jpg Вэйли Чжан Фото: JustBleedMMA/twitter.com

Китаянка Вейли Чжан (21-1) в упорном поединке победила по очкам польку Йоанну Енджейчик (16-4) и отстояла титул UFC в первом наилегчайшем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Енджейчик активно начала бой и за счёт лоу-киков взяла под контроль дистанцию, но постепенно китаянка освоилась в октагоне и в конце первого раунда потрясла соперницу в размене. Енджейчик продолжила и дальше отбивать бедро сопернице, при этом остерегаясь открытого размена на руках. Чемпионка забрала концовку и во втором раунде. Енджейчик снова переломила ход боя в третьем раунде, разбив сопернице лицо.

В чемпионских раундах соперницы продолжили вести бескомпромиссный поединок. При этом Чжан, несмотря на усталость, продолжала отвечать сопернице жёсткими ударами, от которых на лбу польки образовалась огромная гематома. Пятый раунд должен был стать решающим. Он и получился очень близким. Полька была техничнее и точнее, а китаянка била сильнее. Один судья отдал победу Енжейчик со счётом 48:47, а двое других с таким же счётом оставили пояс в руках Чжан.

Zhang Weili and Joanna JÄdrzejczyk just staged the best women's bout of all time, nay one of the best you'll ever see in any damn context. We are truly blessed. pic.twitter.com/FuHp3XW43c — Kyle Johnson (@VonPreux) March 8, 2020

В поединке в лёгком весе американец иранского происхождения Бенейл Дариуш нокаутировал во втором раунде соотечественника Драккара Клозе.

Как писал NEWS.ru, российский боец UFC Сапарбек Сафаров проиграл удушением в первом раунде бразильцу Родолфу Виейре на турнире UFC в Лас-Вегасе.