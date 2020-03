Енджейчик активно начала бой и за счёт лоу-киков взяла под контроль дистанцию, но постепенно китаянка освоилась в октагоне и в конце первого раунда потрясла соперницу в размене. Енджейчик продолжила и дальше отбивать бедро сопернице, при этом остерегаясь открытого размена на руках. Чемпионка забрала концовку и во втором раунде. Енджейчик снова переломила ход боя в третьем раунде, разбив сопернице лицо.

В чемпионских раундах соперницы продолжили вести бескомпромиссный поединок. При этом Чжан, несмотря на усталость, продолжала отвечать сопернице жёсткими ударами, от которых на лбу польки образовалась огромная гематома. Пятый раунд должен был стать решающим. Он и получился очень близким. Полька была техничнее и точнее, а китаянка била сильнее. Один судья отдал победу Енжейчик со счётом 48:47, а двое других с таким же счётом оставили пояс в руках Чжан.