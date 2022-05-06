Иван Штырков победил Михаила Колобегова на турнире RCC XI

Российский боец полутяжёлого веса Иван Штырков одержал победу на турнире RCC XI, который прошёл в Екатеринбурге. Поединок «Уральского Халка» стал главным событием бойцовского вечера. В нём Штырков победил своего соотечественника Михаила Колобегова.

Встреча была рассчитана на три раунда, но завершилась в первом раунде. Штырков перевел Колобегова в партер и начал добивать. Через несколько секунд рефери остановил встречу, а Штырков одержал победу техническим нокаутом.

Таким образом, теперь на счету Штыркова 20 побед, два поражения одна ничья. Колобегов потерпел четвёртое поражение в карьере при 19 победах.

В рамках этого вечера также одержали победы Ильяс Хамзин и Сергей Билостенный. Соперниками российских бойцов были бразильцы Виктор Фигейредо и Фернандо Родригес.