Билостенный и Хамзин одержали победы на турнире RCC

Ильяс Хамзин / Фото Соцсети

Полусредневес Ильяс Хамзин и тяжеловес Сергей Билостенный в рамках турнира RCC XI одержали победы. Соперниками российских бойцов были бразильцы Виктор Фигейредо и Фернандо Родригес.

Хамзин победил Фигейредо нокаутом в первом раунде. Всего на счету Хамзина десять побед и два поражения. Хамзин является близким другом и спарринг-партнёром бывшего чемпиона UFC Петра Яна.

Очень рад, что удалось завершить встречу нокаутом. У меня давно не было досрочных побед, и перед этим поединком у меня часто спрашивали, почему мои бои проходят полную дистанцию. Всё просто — уровень моей оппозиции сильно вырос, — сказал Хамзин корреспонденту NEWS.ru.

Встреча Билостенного с Родригесом прошла все три раунда. По их итогам россиянин одержал победу раздельным решением судей: 29:28, 28:29, 29:28.

Я был готов принять поражение, если бы судьи отдали победу моему сопернику, — сказал Билостенный NEWS.ru после боя.

Таким образом, теперь на счету Билостенного 10 побед и два поражения. На протяжении нескольких лет россиянин был главным спарринг-партнёром российского тяжеловеса UFC Александра Волкова.

В рамках этого вечера свой первой бой после возвращения в RCC проведёт Иван Штырков, который ранее выступал в ACA. Соперником Штыркова будет россиянин Михаил Колобегов.