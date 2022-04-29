«Иуда?» Зачем?»: Шлеменко раскритиковал Фёдора Емельяненко Шлеменко раскритиковал Фёдора Емельяненко за отношение к брату и главе Союза ММА России

Александр Шлеменко / Фото Александр Шлеменко/vk.com

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко подверг критике Фёдора Емельяненко, который выразил недовольство работой главы Союза ММА России Радмира Габдуллина. Омский боец в интервью на канале BoxingTV в YouTube заявил, не понимает, почему Емельяненко не решил дела с функционером по-тихому.

Я вообще не понимаю Фёдора. Зачем? Это так же, когда он говорил о брате. Это его родной брат. Всё что угодно можно говорить, но это его родной брат. Зачем вот эти все «иуда», как это было. Здесь то же самое. Это его спарринг-партнёр, Радмир его человек. Это им воспитанный человек, из его команды. Почему нельзя просто встретиться и поговорить? — сказал Шлеменко.

Ранее Фёдор выразил недоверие президенту организации и призвал его уйти в отставку. Позже вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев сообщил, что недовольство Емельяненко связано с отсутствием финансовой прозрачности в организации.

Сам Габдуллин заявил, что Фёдор Емельяненко оставил свою должность в Союзе ММА России в тот момент, когда всем была необходима взаимная поддержка.