Иноуэ нокаутировал Дасмаринаса в третьем раунде в Лас-Вегасе

Иноуэ в привычной агрессивной манере начал поединок, захватив центр ринга. Во втором раунде стоило Дасмаринасу застояться у канатов, как Наоя прошил его мощнейшей серией с акцентом на удар по корпусу, от которого филиппинец присел на настил ринга, а рефери отсчитал нокдаун. В концовке третьего раунда Иноуэ сбил Дасмаринаса с ног очередным ударом по печени, после которого добил его за считанные секунды коронным левым боковым.

Liver ... Liver ... Game Over, #AndStill inside of 3 rounds.



Try to not wince while watching this. @naoyainoue_410 is just on another level. #InoueDasmarinas pic.twitter.com/hIl1G9MQPo