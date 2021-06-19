Иноуэ нокаутировал Дасмаринаса в третьем раунде в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе прошёл вечер бокса промоутерской компании Top Rank. В главном бою вечера японец Наоя Иноуэ (21-0, 18 КО) победил нокаутом в третьем раунде филиппинца Майка Дасмаринаса (30-3-1, 20 КО) и отстоял титулы чемпиона мира в легчайшем весе по версиям WBA и IBF.
Иноуэ в привычной агрессивной манере начал поединок, захватив центр ринга. Во втором раунде стоило Дасмаринасу застояться у канатов, как Наоя прошил его мощнейшей серией с акцентом на удар по корпусу, от которого филиппинец присел на настил ринга, а рефери отсчитал нокдаун. В концовке третьего раунда Иноуэ сбил Дасмаринаса с ног очередным ударом по печени, после которого добил его за считанные секунды коронным левым боковым.
Liver ... Liver ... Game Over, #AndStill inside of 3 rounds.
Ранее сообщалось, что американский боксёр Джермалл Чарло победил единогласным решением судей мексиканца Хуана Масиаса Монтьеля и отстоял титул чемпиона WBC в среднем весе на боксёрском турнире в Хьюстоне.