Иноуэ нокаутировал Дасмаринаса в третьем раунде в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/94364a06-d185-11eb-af68-96000091f725_660.jpg Наоя Иноуэ Фото: Hiroaki Yamaguchi/AFLO/Global Look Press

В Лас-Вегасе прошёл вечер бокса промоутерской компании Top Rank. В главном бою вечера японец Наоя Иноуэ (21-0, 18 КО) победил нокаутом в третьем раунде филиппинца Майка Дасмаринаса (30-3-1, 20 КО) и отстоял титулы чемпиона мира в легчайшем весе по версиям WBA и IBF.

Иноуэ в привычной агрессивной манере начал поединок, захватив центр ринга. Во втором раунде стоило Дасмаринасу застояться у канатов, как Наоя прошил его мощнейшей серией с акцентом на удар по корпусу, от которого филиппинец присел на настил ринга, а рефери отсчитал нокдаун. В концовке третьего раунда Иноуэ сбил Дасмаринаса с ног очередным ударом по печени, после которого добил его за считанные секунды коронным левым боковым.

Liver ... Liver ... Game Over, #AndStill inside of 3 rounds.



Try to not wince while watching this. @naoyainoue_410 is just on another level. #InoueDasmarinas pic.twitter.com/hIl1G9MQPo — Top Rank Boxing (@trboxing) June 20, 2021

Ранее сообщалось, что американский боксёр Джермалл Чарло победил единогласным решением судей мексиканца Хуана Масиаса Монтьеля и отстоял титул чемпиона WBC в среднем весе на боксёрском турнире в Хьюстоне.