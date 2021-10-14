«Хороший юмор»: экс-футболист сборной России оценил шутку Нурмагомедова

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров положительно оценил шутку бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о медали от главы СК Александра Бастрыкина для Конора Макгрегора. Слова Комбарова приводит «Матч ТВ».

Хороший юмор, в стиле UFC. Вы слишком серьёзно относитесь к этому и пытаетесь раздуть из мухи слона. Хабиб пошутил абсолютно в другой плоскости, он хотел подколоть Конора, вот и всё, — сказал Комбаров.

Футболист не считает, что Хабиб думал о политике, когда писал эту шутку.

13 октября Нурмагомедов пошутил над Макгрегором и вручением медали избитому в метро Роману Ковалёву. Пост с изображением ирландца и надписью «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы» Хабиб опубликовал в сторис своего Instagram.

Поводом для шутки стал недавний инцидент с 25-летним Романом Ковалёвым, который, заступившись за девушку в метро, был жестоко избит тремя дагестанцами, после чего молодой человек попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил пострадавшему ведомственную медаль «Доблесть и отвага».

Первый обладатель пояса UFC в истории России Олег Тактаров прокомментировал шутку Нурмагодмедова и нецензурно высказался о нём.