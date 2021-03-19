Хавалов нокаутировал Магомедова и отстоял титул Eagle FC

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В Краснодаре завершился турнир по ММА промоутерской компании Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 34. В главном бою вечера Ренат Хавалов (4-0) победил техническим нокаутом во втором раунде Шарапудина Магомедова (4-1) и отстоял титул чемпиона Eagle FC в легчайшем весе.

Хавалов старался сокращать дистанцию в поединке с более высоким соперником и атаковать сериями. При попытке Магомедова пройти в ноги он контратаковал и прошёл за спину, а к концу первого раунда нанёс сопернику рассечение. Во втором раунде чемпион потряс соперника апперкотом и стремительной атакой добил на настиле клетки, успешно защитив титул.

В соглавном поединке армянский легковес Жора Айвазян победил техническим нокаутом в первом раунде белоруса Андрея Одинцова.

Как сообщал NEWS.ru, на проходящем в Будапеште европейском квалификационном олимпийском турнире были разыграны лицензии в женской борьбе. Из пяти российских спортсменок задачу выйти в финал и получить лицензию выполнили лишь две.