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Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов исполнил желание 66-летней болельщицы из США. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте UFC.

Ранее UFC показал ролик, на котором пожилая женщина просит сделать совместное фото с Хабибом Нумагомедовым в честь своего дня рождения. Глава организации Дэйна Уайт пообещал организовать встречу с бывшим чемпионом. 14 июля в аккаунте UFC появилось совместное фото пожилой болельщицы и Хабиба.

After seeing Nelly Gonzalez waiting in the Las Vegas summer heat, @DanaWhite had to help her meet @TeamKhabib .



Full-story here : https://t.co/p1dagR6hox — UFC News (@UFCNews) July 15, 2021

Нурмагомедов является единственным в истории чемпионом UFC, которому удалось закончить свою карьеру непобеждённым, одержав 29 побед в 29 поединках по правилам ММА. 13 из них он провёл в октагоне UFC.

Также сообщалось, что экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о своём величии и сравнил себя с Фёдором Емельяненко.