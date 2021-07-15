Хабиб Нурмагомедов исполнил желание 66-летней болельщицы
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
11:42, 15 июля 2021
Хабиб НурмагомедовФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов исполнил желание 66-летней болельщицы из США. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте UFC.
Ранее UFC показал ролик, на котором пожилая женщина просит сделать совместное фото с Хабибом Нумагомедовым в честь своего дня рождения. Глава организации Дэйна Уайт пообещал организовать встречу с бывшим чемпионом. 14 июля в аккаунте UFC появилось совместное фото пожилой болельщицы и Хабиба.
After seeing Nelly Gonzalez waiting in the Las Vegas summer heat, @DanaWhite had to help her meet @TeamKhabib.