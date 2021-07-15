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Хабиб Нурмагомедов исполнил желание 66-летней болельщицы

11:42, 15 июля 2021
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов исполнил желание 66-летней болельщицы из США. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте UFC.

Ранее UFC показал ролик, на котором пожилая женщина просит сделать совместное фото с Хабибом Нумагомедовым в честь своего дня рождения. Глава организации Дэйна Уайт пообещал организовать встречу с бывшим чемпионом. 14 июля в аккаунте UFC появилось совместное фото пожилой болельщицы и Хабиба.

Нурмагомедов является единственным в истории чемпионом UFC, которому удалось закончить свою карьеру непобеждённым, одержав 29 побед в 29 поединках по правилам ММА. 13 из них он провёл в октагоне UFC.

Также сообщалось, что экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о своём величии и сравнил себя с Фёдором Емельяненко.

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