Хабиб Нурмагомедов исполнил желание 66-летней болельщицы

Ранее UFC показал ролик, на котором пожилая женщина просит сделать совместное фото с Хабибом Нумагомедовым в честь своего дня рождения. Глава организации Дэйна Уайт пообещал организовать встречу с бывшим чемпионом. 14 июля в аккаунте UFC появилось совместное фото пожилой болельщицы и Хабиба.

After seeing Nelly Gonzalez waiting in the Las Vegas summer heat, @DanaWhite had to help her meet @TeamKhabib .



Full-story here : https://t.co/p1dagR6hox