Хабиб не поможет: Махачев будет защищать титул UFC без лучшего друга Российский боец подерется с чемпионом полулегкого веса Алексом Волкановски

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ислам Махачев

В ночь с 11 на 12 февраля в Австралии состоится бой за титул чемпиона UFC в легком весе, в котором россиянин Ислам Махачев встретится с местным бойцом Алексом Волкановски. Это — одно из самых важных событий в этом году не только в российских, но и в мировых смешанных единоборствах.

Без Хабиба

Давно известно, что Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов — близкие друзья. Они с самых ранних лет тренировались в одном зале. И Ислам был единственным бойцом среди всех чемпионов мира по самбо школы Абдулманапа Нурмагомедова, которому удавалось навязывать конкуренцию Хабибу. Он наступал на пятки Нурмагомедову, несмотря на то, что был моложе на три года.



Именно по этой причине Нурмагомедов-старший называл Махачева будущим чемпионов UFC в те времена, когда поясом владел Хабиб. Великому тренеру не удалось дожить до чемпионства своего воспитанника, но его сын был всегда рядом.





Осенью прошлого года Махачев раздавил бывшего обладателя титула в легком весе Чарльза Оливейру и символически вручил пояс своему лучшему другу. На этот раз Ислам не сможет этого сделать. Нурмагомедов в Австралию не полетел. Он решил отойти от смешанных единоборств и остался в Дагестане со своей семьей.

Учитывая, что Хабиб тренируется с Исламом с детства, лучше всех знает его слабые и сильные качества, а также отлично «читает» ход поединка и дает ценные указания, на Махачева ляжет дополнительная нагрузка. Но отсутствие Нурмагомедова станет плохим оправданием, если действующий чемпион не покажет в бою своих лучших качеств.

Лидер «паунда»

Алекс Волкановски — лидер рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Этим всё сказано. Максимально высокого класса спортсмен, который не проигрывал на протяжении 22 последних боев. Однако дьявол кроется в деталях. И вторая победа Волкановски над Максом Холлоуэем до сих пор вызывает вопросы.

Австралиец начинал карьеру в полусреднем весе, проведя там семь поединков, затем он спустился в легкий дивизион на одну «остановку», но обосновался уже в полулегком весе, побеждая всех оппонентов в UFC.

Для родного дивизиона Волкановски является мощным и крепким бойцом с отличной выносливостью. Но эти качества должны нивелироваться в лёгком весе, потому что Махачев крупнее бывшего игрока в регби. У россиянина длиннее рычаги. И хоть Алекс был чемпионом Австралии по вольной борьбе, борьбы от Волкановски в UFC никто не видел. Да и сама разница в уровне между российской и австралийской борьбой исчисляется расстоянием от Солнца до Земли.

Но стоит отметить, что Алекс показал способность выбираться из тяжёлых положений в партере, когда на него набросил «гильотину» Брайан Ортега. Но сама защита от тейкдаунов у австралийца хромает. Помимо Ортеги его переводили Чед Мендес, Юсуке Касуя, Шейн Янг и Даррен Элкинс. Далеко не выдающиеся бойцы и борцы.

Каким будет бой

В клетке встретятся два первых номера рейтинга UFC, но это отнюдь не гарантирует конкурентного поединка. Более того, практически все эксперты уверены не только в самой победе Махачева, но и в том, что россиянин победит досрочно.

В полулёгком дивизионе Волкановски помогали интеллект, умение подстраиваться под конкретного соперника и вносить коррективы. Но команда Хабиба особо славится тем, как просчитывает каждого из своих оппонентов.

Преимуществом Алекса де-факто считается ударная техника, но сейчас он не сможет допрыгнуть до соперника, чтобы донести коронные джебы. К тому же с 2018 года на счету австралийца только одна досрочная победа, и то над старым и пробитым Корейским Зомби. Причем и его Волкановски не нокаутировал, а лишь убедил рефери остановить встречу.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press Александр Волкановски

Про сильные стороны Ислама нет смысла долго рассказывать. Во-первых, это лучшая в легком весе борьба. Во-вторых, Махачев всегда считался лучшим ударником среди всей команды Нурмагомедова. Еще один серьезный аргумент российского бойца — защита. Ислам практически не пропускает ударов и не позволяет соперникам проявить свои лучшие качества в борьбе.

Самый очевидный сценарий поединка выглядит следующим образом, Ислам начнет бой в стойке и ближе к концу первого раунда совершит перевод, в котором постарается максимально измотать соперника. И уже следующие два раунда должны стать фатальными для Волкановски. Будет большим чудом, если он доберется до пятого раунда. А уж победа австралийца вовсе станет главной сенсацией года.