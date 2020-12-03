Гвоздь из Украины: друг Усика и Ломаченко сделал важный намёк

Александр Гвоздик — человек из легендарной украинской команды, пошумевшей на Олимпийских играх в Лондоне-2012. Он взял там бронзу, а его друзья — Александр Усик и Василий Ломаченко — золото. В профессионалах Гвоздик тоже всегда был немного позади товарищей, но только совсем чуть-чуть. Он тоже был чемпионом мира, побеждал крутых соперников, чуть не отправил на тот свет Адониса Стивенсона. И год назад он неожиданно объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет. А сейчас, кажется, решил вернуться.

С чего можно сделать вывод, что Гвоздик возвращается? Как обычно, из поста в Instagram. Вот уж действительно социальная сеть, наполненная инфоповодами для журналистов.

Два года назад я стал чемпионом мира по версии WBC. Эти воспоминания заставляют меня задуматься, может, это ещё не конец?, — написал Гвоздик.

Возможно, мужчины в целом плохо понимают намёки, но уж этот абсолютно прозрачный. Александр Гвоздик напрямую говорит всем, что собирается вернуться на ринг. Во-всяком случае, он точно об этом думает, а раз признаётся в этом, значит, скорее всего, не откажется в случае достойного предложения.

Если Александру важно было узнать мнение болельщиков об этой идее, то в комментариях он его получил. Даже пролистав отзывы далеко вниз, невозможно найти такой, где бы Сашу отговаривали от возвращения. Все пишут примерно одно и тоже: «Возвращайся, чемпион! Отдохнул, и теперь пора с новыми силами брать своё». Как ещё один болельщик бокса и лично Александра Гвоздика, подтверждаю: Саша, возвращайся!

Кстати, на той фотографии, сделанной два года назад, Гвоздик празднует победу над Адонисом Стивенсоном. Болельщики никогда не забудут тот поединок — в нём Александр впервые боксировал за титул чемпиона мира и был довольно близок к поражению. Стивенсон доминировал в первой половине, но во второй Саша перехватил инициативу, и чем дальше, тем чаще начал доставать уставшего, 39-летнего на тот момент канадца.

Развязка наступила в конце 11 раунда, когда Александр пробил коронную двойку и отправил Стивенсона в довольно глубокий нокаут. В телетрансляции это не казалось слишком страшным, но вскоре после боя Адонис впал в кому — удары Гвоздика оказались слишком тяжёлыми. К счастью, всё закончилось хорошо, канадец пришёл в себя и сейчас уже живёт полноценной жизнью, тренируется. На ринг, правда, не возвращается, и не надо: 41 год, отличная карьера позади.

Гвоздик успел провести всего одну защиту чемпионского титула — с Дуду Нгумбу, пока не вышел на объединительный бой — с Артуром Бетербиевым. Саша считался минимальным фаворитом, хотя ясно было, что это будет адски тяжёлый бой. Такой же тяжёлый, как удары Артура. Они у него, пожалуй, даже посильнее, чем у Гвоздика. И Артур в конце концов эти удары донёс по голове Александра, хотя первая часть боя осталась за украинцем. Он вёл на карточках судей к 10 раунду, в котором и оказался в нокауте.

Первое время говорили о реванше, но Артур от него отказался: зачем снова драться с тем, кого ты уже прошёл, причём нокаутом? Потом пошли разговоры о поединках с другими соперниками, затем, около года назад, Александр неожиданно объявил о завершении карьеры. Сказал, что хочет сосредоточиться на бизнесе, но не уточнил, на каком.

И вот, кажется, здравый смысл восторжествует. 33 года — не тот возраст, в котором боксёр уже прошёл пик. Наоборот, это идеальный период времени для полутяжеловеса, когда ты уже опытный, но ещё не старый, скорость и выносливость на месте. Если Гвоздик решит вернуться, то снова будет бороться за титулы и проводить топовые бои, это очевидно. Правда, веса ему придётся сбросить прилично.

Кстати, ещё одно сходство Гвоздика с Ломаченко и Усиком — политические взгляды. Все трое придерживаются примерно одинаковых: россиян считают братьями, от идей украинского национализма очень далеки, ходят в Русскую православную церковь. Всех троих за это критиковали на родине, кто-то даже хейтил. Но в подавляющем большинстве, конечно, болели и продолжают болеть.

Какой идеальный сценарий для карьеры Гвоздика сейчас? Возвращение в бою с кем-то из топ-10, уверенная победа над ним, затем бой с претендентом на титул, с кем-то вроде Жана Паскаля или Энтони Ярда, а потом выход на титульный поединок. Реванш с Бетербиевым — неплохо, но ещё более интересно — бой с Дмитрием Биволом. Вот это был бы блокбастер.

Словом, возвращение Гвоздика было бы прекрасной новостью для всех фанатов бокса. Люди соскучились по красивым и значимым боям, а Саша — один из тех, кто других и не проводит.