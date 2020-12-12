Гудбай, Фергюсон: на пояс Хабиба появился новый претендент

В Лас-Вегасе завершился последний крупный турнир UFC в этом году. Чемпион в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейредо благодаря ничьей с трудом защитил свой пояс в поединке с Брэндоном Морено. Считавшийся самым опасным соперником Хабиба Нурмагомедова Тони Фергюсон окончательно простился с чемпионской мечтой, проиграв по всем статьям Алексу Оливейре. Бразильских ветеранов Роналду Соузу и Жуниора дос Сантоса жестоко нокаутировали. NEWS.ru подводит итоги турнира UFC 256.

Две защиты за один месяц как немой упрёк Хабибу

Некоторые чемпионы UFC считают нормальным защищать пояс раз в год. К этому приучил своих фанатов и Хабиб Нурмагомедов, который объявил о завершении карьеры, но так и не оставил титул вакантным. Король тяжей Стипе Миочич тоже дерётся редко и никак не согласует дату очередной защиты против грозного нокаутёра Франсиса Нганну. На их фоне Фигейредо выглядит настоящим «стахановцем». Чтобы спасти декабрьский номерной турнир после отмены боёв Петра Яна и Алджемейна Стерлинга и Аманды Нуньес и Меган Андерсон, он согласился провести вторую подряд защиту, благо в ноябре быстро расправился с Алексом Пересом. Возможно, сыграла роль вторая подряд весогонка или недооценка соперника, но бой с Морено, где он выглядел безоговорочным фаворитом, вышел на деле равным.

Кто сказал, что бои «мухачей» незрелищные?

Главный бой вечера в наилегчайшем весе стал украшением турнира прежде всего благодаря феноменальному мексиканцу Брэндону Морено. Он не только выдержал привычный стартовый натиск бразильского чемпиона Дейвисона Фигейредо, но и постоянно отвечал ему в контратаках и переводами в партер. Если в начале боя чемпион всё же смотрелся предпочтительнее, то третий и четвёртый раунд забрал претендент и дело запахло сенсацией. С учётом того что с Фигейредо сняли балл за удар ниже пояса, букмекеры перед последним раундом выставили равные котировки на обоих бойцов.

В решающий момент Морено не хватило решительности, чтобы окончательно сломить чемпиона, а Фигейредо на опыте и классе расстрелял его в стойке, а затем переводом в партер оформил выгодную для себя ничью. Впрочем, поскольку бой получился на загляденье, а Морено удивил всех, логичным было бы дать соперникам реванш, тем более что конкуренция в дивизионе невысока, а единственным оставшимся претендентом сейчас является россиянин Аскар Аскаров, но ему ещё нужно победить соотечественника Фигейредо Алешандре Пантожу.

Бразильский Ковбой стал претендентом на пояс Хабиба

Соглавный бой вечера завершился сенсацией. Впрочем, таковой она выглядит лишь на первый взгляд. Если вспомнить, как Тони Фергюсон смотрелся в поединке с Джастином Гейтжи, то сегодняшнее избиение его бразильцем Шарлесом Оливейрой выглядит закономерным продолжением заката легендарного бойца, так и не ставшего чемпионом. Остаётся лишь сожалеть, что он так и не успел встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, причём бой весной мог только укрепить наследие российского чемпиона. Теперь же блестяще проведший бой Оливейра должен стать законным претендентом на титул, а его соперником может стать победитель другого элитного боя в дивизионе между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Тони Фергюсон и Шарлис Оливейра Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оливейра сначала удивил тем, что перестрелял Фергюсона в стойке, а затем и нашёл ключ к победе над ним за счёт постоянных переводов в партер. В конце первого раунда Фергюсона спас только гонг и собственная сила воли. Несколько секунд он терпел адскую боль во время рычага локтя, но так и не постучал, а в третьем раунде выбрался из плотного треугольника. Однако все эти волевые усилия так и остались ничем. В атакующих действиях Эль Кукуй так и не смог ничего записать на себя и закономерно проиграл с разгромным счётом.

Как нокаутировать соперника лёжа на спине

Перспективный американский средневес Кевин Холланд стал автором сразу нескольких потрясающих достижений. Во-первых, нокаутировав бразильского ветерана Роналду Соузу в первом раунде, он одержал уже пятую победу за семь месяцев, что даже круче, чем взлёт Хамзата Чимаева. Во-вторых, он стал вторым в истории UFC бойцом после Нико Прайса, который сумел отправить соперника в нокаут лёжа на спине. Холланд оказался отлично готов к переводам в партер от маэстро бразильского джиу-джитсу и при первом тейкдауне успел накинуть ему на шею треугольник и накормить локтями. Второй же перевод и вовсе закончился для бразильца плачевно. Он пропустил тяжёлый удар, поплыл и был жёстко добит поднявшимся на ноги Холландом.

Дос Сантос уступил Гану место в элите

Такое происходит не только в UFC, но и в дикой природе, когда молодой лев бросает вызов старому, а победив его, занимает привилегированное положение в прайде, в то время как старик изгоняется и живёт после этого, как правило, недолго. Вот и карьера в UFC Жуниора дос Сантоса после четырёх поражений подряд приблизилась к завершению, а его обидчик, француз Сириль Ган бросается в погоню за титулом уже после седьмого профессионального боя. Поначалу бразилец достойно сопротивлялся за счёт выучки, достойной дисциплины и хорошей техники. Но всё это могло продолжаться лишь до того времени, пока Ган по-настоящему не проверил его многострадальную челюсть. Это произошло во втором раунде. Дос Сантос попятился к сетке, включил режим выживания, но Ган добил его жёстким локтем. Прилетел он точно в затылок, но лишь потому, что сам бразилец так неудачно повернулся навстречу сопернику.