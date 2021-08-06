Губерниев раскритиковал судей за дисквалификацию российского ходока

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию российского ходока Василия Мизинова на дистанции 20 км на Олимпийских играх в Токио. Своё мнение он выразил в своём Telegram-канале.

Все бегут ходоки, кроме нашего! Посмотрите на фазу полёта! Это запрещено! Но дисквалифицировали Васю Мизинова! Обидно! Он готовился всех ушатать, это было видно. Готов был прекрасно, аж звенел! Но судьи не дали! Жухалы! — написал Губерниев.

Мизинов был дисквалифицирован за три предупреждения за 7 км до финиша. В тот момент он находился в группе лидеров и мог побороться за медаль.

Как сообщалось ранее, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, оказавшейся в центре скандала на Олимпиаде в Токио. Во время прямой трансляции соревнований по лёгкой атлетике он заступился за спортсменку.