Глава UFC посетит организованный Нурмагомедовым турнир

https://static.news.ru/photo/ffcf77b4-5710-11eb-8f07-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ultimate Fighting Champiomship (UFC) Дэйна Уайт станет гостем турнира лиги Eagle Fighting Championship (EFC), которой владеет Хабиб Нурмагомедов. Событие пройдёт 15 января в Абу-Даби в рамках cопромоушена с местной лигой UAE Warriors, а в главном бою подерётся президент лиги Шамиль Завуров.

Как сообщает журналист ESPN Бретт Окамото, на турнире произойдёт долгожданная встреча Уайта и Нурмагомедова. Глава UFC намерен сделать российскому чемпиону выгодное предложение и уговорить его в заключительном поединке в своей карьере провести бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

Первая их встреча в октябре 2018 года завершилась победой Нурмагомедова удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Как писал NEWS.ru, шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC рассказал, как в октябре 2018 года его оскорбляли ирландцы и называли Хабибом Нурмагомедовым.