Глава UFC назвал возможных соперников в прощальном бою Нурмагомедова

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Российский боец смешанных единоборств Курбан Тайгибов считает, что Александр Емельяненко мог находиться в состоянии алкогольного опьянения на видео, снятом в сочинском аэропорту и появившемся в Сети после поединка с Магомедом Исмаиловым.

Мы летели из Сочи в Москву в одном самолёте. И так получилось, что мы последние заходили с моим тренером. И Александр тоже подошёл. Он расслабился после боя, решил чуть расслабиться,...