Глава UFC назвал возможных соперников в прощальном бою Нурмагомедова

Президент Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт заявил, что в прощальном 30-м бою чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может встретиться с находящимся в отставке экс-чемпионом в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.
Сейчас Хабиб думает о бое с Гейтжи. Не знаю, кто будет его соперником в 30-м бою. Знаю, что Конор всегда хотел этот бой. Но, конечно, последним в его карьере может стать бой с Жоржем Сен-Пьером. Мне нравится Хабиб, и я готов сделать всё, что он захочет, — приводит слова Уайта BJPenn.com.
Хабиб Нурмагомедов возобновил тренировки после смерти отца. Его бой с временным чемпионом Джастином Гейтжи может пройти в октябре на турнире в Абу-Даби.
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