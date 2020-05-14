Единоборства

Глава UFC назвал условия реванша между Нурмагомедовым и Макгрегором

13:01, 14 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Ultimate Fighing Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что ирландец Конор Макгрегор встретится с победителем боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейтжи.

Он [Макгрегор] будет драться летом, а потом получит бой с победителем поединка Гейтжи — Нурмагомедов, — приводит слова Уайта Tim & Sid.

Нурмагомедов и Макгрегор последний раз встречались в 2018 году, россиян одержал победу в четвёртом раунде.

Ранее Уайт сообщил, что бой между россиянином и американцем пройдёт в сентябре, писал NEWS.ru

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