Глава UFC назвал условия реванша между Нурмагомедовым и Макгрегором

Президент Ultimate Fighing Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что ирландец Конор Макгрегор встретится с победителем боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейтжи.
Он [Макгрегор] будет драться летом, а потом получит бой с победителем поединка Гейтжи — Нурмагомедов, — приводит слова Уайта Tim & Sid.
Нурмагомедов и Макгрегор последний раз встречались в 2018 году, россиян одержал победу в четвёртом раунде.
Ранее Уайт сообщил, что бой между россиянином и американцем пройдёт в сентябре, писал NEWS.ru
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