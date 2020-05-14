Глава UFC назвал условия реванша между Нурмагомедовым и Макгрегором

https://static.news.ru/photo/d4b4da36-95ca-11ea-9757-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Ultimate Fighing Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что ирландец Конор Макгрегор встретится с победителем боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейтжи.

Он [Макгрегор] будет драться летом, а потом получит бой с победителем поединка Гейтжи — Нурмагомедов, — приводит слова Уайта Tim & Sid.

Нурмагомедов и Макгрегор последний раз встречались в 2018 году, россиян одержал победу в четвёртом раунде.

Ранее Уайт сообщил, что бой между россиянином и американцем пройдёт в сентябре, писал NEWS.ru