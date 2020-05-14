Бой Нурмагомедова и Гейтжи состоится в сентябре

https://static.news.ru/photo/7930fb12-95bc-11ea-8bb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Ultimate Fighing Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что бой обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона американца Джастина Гейтжи, скорее всего, состоится в сентябре 2020 года.

Вчера произошло не самое приятное событие (отец Хабиба 57-летний Абдулманап Нурмагомедов оказался в коме. — NEWS.ru), и мы [с Хабибом] не всё согласовали, но сейчас близки к тому, чтобы провести бой Хабиба и Гейтжи в сентябре, — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC Fight Night 171.

Джастин Гейтжи 9 мая на турнире UFC 249 победил Тони Фергюсона и теперь должен сразиться с Хабибом Нурмагомедовым в объединительном поединке. Уайт планировал организовать этот бой летом, но теперь по просьбе россиянина переносит событие на сентябрь.

Ранее Уайт поддержал Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, который находится в тяжёлом состоянии.