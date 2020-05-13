Нурмагомедов попросил Уайта отложить его бой на сентябрь

https://static.news.ru/photo/775d00ba-94fe-11ea-980c-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Ultimate Fighting Championship Дейна Уайт рассказал о беседе с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым относительно его следующего боя, который он должен провести с временным чемпионом Джастином Гейтжи.

Сегодня я говорил с Хабибом, и он сказал, что будет готов драться в сентябре. Не знаю, каким будет мир в это время, но думаю, что вылететь и прилететь в страну будет непросто. Поэтому я планирую провести этот бой на бойцовском острове. Пока я не назову его нахождение, — рассказал Уайт в эфире телеканала Sportsnet.

Джастин Гейтжи 9 мая на турнире UFC 249 победил Тони Фергюсона и теперь должен сразиться с Хабибом Нурмагомедовым в объединительном поединке. Уайт планировал организовать этот бой летом, но теперь по просьбе россиянина переносит событие на сентябрь.

Как писал NEWS.ru, ранее Дейна Уайт планировал провести поединок между Нурмагомедовым и Гейтжи летом.