Глава UFC заявил о планах провести бой Нурмагомедова с Гейтжи летом

https://static.news.ru/photo/a158f8da-9484-11ea-8930-fa163e074e61_660.jpg Дэйнa Уайт Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт сообщил, что поединок за чемпионство в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейтжи запланирован на лето.

По его словам, бой пройдёт на острове Fight Island, который расположен на реке Детройт.

По моим планам, они будут драться летом. Матч пройдёт на острове Fight Island, если только каким-то чудом мир не вернётся к привычной жизни быстрее, чем я предполагаю, — отметил Уайт в разговоре с MMAFighting.

Как ранее писал NEWS.ru, Уайт не думает, что поединок между действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым и бывшим временным чемпионом в лёгком весе Тони Фергюсоном сможет состояться в 2020 году.