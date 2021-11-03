Гейтжи и Чендлер госпитализированы после боя на UFC 268

Бойцы лёгкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гейтжи и Майкл Чендлер отправились в больницу после очного поединка на турнире UFC 268. Об этом во время пресс-конференции сообщил президент промоушена Дана Уайт.

Они оба госпитализированы. Не то чтобы с кем-то из них что-то случилось, просто оба прошли через войну. Я не хотел, чтобы Чендлер давал какие-то интервью, — заявил Уайт.

Как отметил глава UFC, все болельщики любят такие поединки. Однако добавил, что ему не очень нравится, когда спортсмены пропускают такое количество ударов.

Ранее сообщалось, что Гейтжи взял верх над Чендлером на турнире UFC 268. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Джастину.