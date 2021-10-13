«Где медаль наложившему в штаны?»: Макгрегор ответил Нурмагомедову на шутку
Михаил Потапов
Михаил Потапов
18:12, 13 октября 2021
Конор МакгрегорФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Ирландский боец, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор ответил Хабибу Нурмагомедову на шутку о медали от председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Пост был опубликован на странице ирландца в Twitter.
Бастрыкин! Где медаль Хабибу, «наложившему в штаны»? Она нужна ему как обосравшемуся 10 раз подряд, — написал Макгрегор.
Bastrykin! Where is Khabibâs âshit in his pants medalâ ? He need this for shit his pants 10 rows back. pic.twitter.com/8WRFsr1Js6
Это было реакцией на пост Нурмагомедова, который 13 октября пошутил над Макгрегором и вручением медали избитому в подземке Роману Ковалёву. Тот пост с изображением Макгрегора и надписью «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы» Хабиб опубликовал в сторис своего Instagram.
Поводом для юмора стал недавний инцидент с 25-летним Романом Ковалёвым, который, заступившись за девушку в метро, был жестоко избит тремя дагестанцами, после чего молодой человек попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил пострадавшему ведомственную медаль «Доблесть и отвага».
Ранее первый обладатель пояса UFC в истории России Олег Тактаров прокомментировал шутку Нурмагодмедова и нецензурно послал его.