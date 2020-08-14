Гассиев назвал фаворита в бою Папина и Файфера

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе, российский боксёр Мурат Гассиев оценил шансы соотечественников Алексея Папина и Руслана Файфера, которые 22 августа в Казани определят претендента на титул WBC в первом тяжёлом весе.

Это разные боксёры. Файфер является более техничным и многосерийным, а Лёша Папин пожёстче и помощнее. Если говорить о прогнозах, то тут или Лёша попадёт и задавит, или Руслан его по очкам переиграет. Но скорее всего, Лёша победит досрочно, — приводит слова Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.