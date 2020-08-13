Стало известно точное место проведения боя Нурмагомедова и Гейтжи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Живущий в Швеции чеченский боец Хамзат Чимаев, запомнившийся двумя досрочными победами на «Бойцовском острове», не сможет выступить на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе из-за принятых в США ограничений на вылет из Швеции.

Мы работаем над этим. Я хочу, чтобы он прибыл в Америку и подрался. Посмотрим, что получится. Он хочет драться, и люди хотят, чтобы он дрался, но нам нужно проделать много...