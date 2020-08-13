Стало известно точное место проведения боя Нурмагомедова и Гейтжи

Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов сообщил о точном месте проведения предстоящего боя против американского спортсмена Джастина Гейтжи.
Бой пройдёт в Абу-Даби на "Бойцовском острове". Это решили официально. Я нахожусь в тренировочном режиме, постоянно спаррингую и готовлюсь к участию в турнире. У меня большой опыт выступлений в ММА, и я не переживаю из-за года простоя. Не думаю, что он скажется на бое, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.
Бой за объединение титулов между Нурмагомедовым и Гейтжи пройдёт 24 октября на турнире UFC 254. Джастин Гейтжи завоевал титул временного чемпиона, победив в мае Тони Фергюсона, и стал обязательным соперником для Хабиба.
На данный момент россиянин тренируется в Махачкале.
10 сентября к нам присоединится Хавьер Мендес, тренер АКА, но мы пока не решили, где пройдёт мой лагерь. Последние 45 дней он будет работать со мной, — добавил Нурмагомедов.
Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гейтжи рассказал о финансовых ожиданиях от поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, владеющим чемпионским поясом UFC в лёгком весе, ранее писал NEWS.ru.
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