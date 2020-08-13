Гейтжи хочет заработать на бое с Нурмагомедовым более $1 млн

https://static.news.ru/photo/74e50fde-ddcf-11ea-a142-fa163e074e61_660.jpg Джастин Гейтжи Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гейтжи рассказал о финансовых ожиданиях от поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, владеющим чемпионским поясом UFC в лёгком весе.

Когда ты дерёшься за титул, то тебе полагается процент от платных трансляций. То же самое будет и сейчас. Сколько я получу всего? Хотелось бы больше $1 млн, — цитирует американца ТАСС.

Бой Гейтжи и Нурмагомедова намечен на 24 октября. В рамках турнира UFC 254 он может пройти на «бойцовском острове» Яс в Абу-Даби.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джастин Гейтжи впервые жёстко отозвался о Хабибе Нурмагомедове в ходе очередного подкаста экс-чемпиона UFC Майкла Биспинга. Американец обвинил россиянина в постоянном пребывании в зоне комфорта и обещал вывести его оттуда, устроив в клетке «столкновение автомобилей». Кроме того, едкие комментарии достались и окружению Хабиба.