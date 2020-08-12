Соперник Хабиба Нурмагомедова, временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейтжи впервые жёстко отозвался о своём оппоненте в ходе очередного подкаста экс-чемпиона UFC Майкла Биспинга. Американец обвинил россиянина в постоянном пребывании в зоне комфорта и обещал вывести его оттуда, устроив в клетке «столкновение автомобилей». Кроме того, едкие комментарии достались и окружению Хабиба. Всё это говорит о том, что подготовка к поединку, который пройдёт 24 октября, вошла в решающую стадию.

«Я лучший в создании автокатастроф»

Египетский менеджер Али Абдель-Азиз ведёт дела не только Нурмагомедова, но и его предстоящего соперника, что позволяет ему находиться над схваткой и остаться в выигрыше при любом исходе поединка. По этой причине и его подопечные пока корректно высказываются в адрес друг друга, не переходя грани, которые Конор Макгрегор не видел с самого начала противостояния. Однако Джастин Гейтжи в весьма откровенном интервью открыто высказался о слабых сторонах Нурмагомедова и о том, как он собирается их использовать.

Известный бескомпромиссной манерой ведения боя американец каждый свой поединок превращал в блокбастер и одно время казался слишком бесхитростным и прямолинейным, чтобы дойти до чемпионского титула. Поражения от Эдди Альвареса и Дастина Порье научили его, что на одних «каменных» кулаках и «чугунном» подбородке далеко не уедешь. Гейтжи стал умным бойцом, что и показал поединок с Тони Фергюсоном. Хабибу он обещает привычную бескомпромиссную битву, в которой намерен вывести его из зоны комфорта и навязать удобный для себя ритм схватки.

Scott Taetsch/Global Look Press

Мы больше не боремся. Передо мной будет зона, не очень большая. Это будет зона смерти, и я буду представлять смерть всякий раз, когда он в эту зону войдёт. Я лучший в том, чтобы организовывать бойню, создавать автокатастрофы. Моя единственная цель, когда я вхожу туда, создавать как можно больше столкновений машин. Будем ли мы биться телами, головами или плечами, мой кулак будет бить по его голове, а его — по моей. Неважно. Мне нужно создать автокатастрофу, потому что это единственный способ побить этого парня, — описал свой план на бой Гейтжи.

При этом Гейтжи отметил, что во всех боях он наносил своим соперникам колоссальный урон, а Нурмагомедов никогда не сталкивался в клетке ни с чем подобным, несмотря на свои 28 поединков без поражений. При этом американец готов к тому, что Хабиб поборет его в начальной стадии боя, поэтому много работает со спортсменами высокого уровня, включая одного из лучших борцов США Райана Дикина. Гейтжи уважает ударную технику россиянина, говоря о том, что её ни в коем случае нельзя недооценивать.

Россия против США

Сам Нурмагомедов никогда не педалирует перед боем национальную тематику и не сводит своё соперничество с очередным противником к противостоянию стран. Он не выносит в клетку российский флаг, за что постоянно подвергается нападкам ура-патриотов. Выступая за Россию, спортсмен не выпячивает тот факт, что является российским бойцом. Гейтжи, в свою очередь, обратил внимание на то, что это будет битва России и Америки, в которой ему приятно представить свою страну, о чём он мечтал много лет, когда рос в маленьком провинциальном городке в Аризоне.

Конечно, тема Рокки сейчас уже настолько заезжена, что лишнее напоминание о ней кажется моветоном, однако шансы на успех Гейтжи против российского чемпиона действительно выглядят призрачными. Возможно, таким образом он пытается активизировать американскую аудиторию на покупку платных трансляций, ведь посмотреть бой в зале у жителей Штатов не будет возможности. Более того, место схватки пока не объявлено, но, скорее всего, им станет «Бойцовский остров» в Абу-Даби, так как из-за массовой драки стенка на стенку после поединка с Макгрегором и последующих штрафов Хабиб не горит желанием драться в Лас-Вегасе.

Скорее всего, UFC пойдёт чемпиону навстречу. Именно поэтому он отказался от традиционного американского лагеря АКА и будет готовиться к поединку в России, чтобы не проходить акклиматизацию дважды. С ментальной точки зрения без зрителей Нурмагомедову будет даже проще подводить себя к бою в Эмиратах.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главная слабость — окружение

На вопрос о слабой стороне чемпиона Гейтжи ответил весьма оригинально и, если вдуматься, логично. Во многих бойцовских компонентах, кроме, может быть, ударов ногами, Нурмагомедов соответствует высочайшему уровню, а в борьбе он, возможно, лучший вне зависимости от веса. Однако самоуверенность нередко играла злую шутку даже с самыми великими чемпионами. Чем ещё, к примеру, можно объяснить поражения Жоржа Сен-Пьера от Мэтта Серры? В излишней лести окружения Гейтжи видит главную проблему Хабиба. Кто в отсутствии отца россиянина Абдулманапа Магомедовича теперь может подсказать ему, если что-то пойдёт не так?

Думаю, его главная слабость в том, что он верит в свою непогрешимость. Если вы скажете ему об этом или обратите на это внимание, я думаю, он попытается вам объяснить, почему он этому не верит, но я уверен, что он окружил себя людьми, которые ласкают его эго. Я видел это. Я видел, как бойцы окружают себя свитой, которая нахваливает их. Но, в конце концов, он дышит кислородом, его мозг нуждается в получении кислорода, и если я смогу хоть на полсекунды перекрыть ему доступ к кислороду, он уснёт, — заключил Гейтжи.

Свои выводы американский боец сделал и на основе истории с Макгрегором, когда соратники Хабиба, буквально боготворящие его, были готовы сражаться за своего товарища и отвечать ирландцу на каждое из его оскорблений. Вряд ли в не терпящем любую критику окружении найдутся те, кто смог бы остановить Хабиба и что-то ему подсказать. От того, появится ли человек, способный стать если не сопоставимым с отцом авторитетом, то хотя бы не кривым зеркалом, и будет зависеть дальнейшая карьера российского чемпиона.