Гассиев и слёзы: почему лучший российский тяжеловес не бьётся с сильнейшими

Российский боксёр-тяжеловес Мурат Гассиев нокаутировал в четвёртом раунде немца Михаэля Валлиша в главном бою вечера на боксёрском турнире в Москве. После боя он рассказал, что значил для него этот поединок, каковы его чемпионские планы и что он ждёт от боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Трижды отмерь, один пробей

Соперник Гассиева немец Валлиш до этого поединка не мог продержаться дольше пяти раундов против всех сильных боксёров, с которыми он встречался. Ожидалось, что и этот бой не станет исключением, однако россиянин в конце четвёртого раунда провёл две острые комбинации. Первая из них с акцентом на правый боковой отправила соперника на настил ринга, а последующее добивание заставило рефери остановить бой. Впрочем, сам Валлиш был с этим категорически не согласен и считал, что он мог бы продолжать. Однако было заметно, что Гассиев планомерно пристреливался, прежде чем обрушить мощь всех своих ударов на соперника.

Я не хочу комментировать решение рефери, но, конечно, я готов был продолжать бой. Я немного устал после первых четырёх раундов, но при этом держал все его удары и не видел в этом больших проблем. Но в какой-то момент я потерял концентрацию и пропустил это сильный удар. Это была моя ошибка, — отметил Валлиш.

— В Instagram у вас есть несколько фото с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном. Что вас связывает?

— Он мой друг. Я знаю, что он очень популярен в России.

У экс-чемпиона мира Николая Валуева была своя версия исхода главного поединка вечера. Он подчеркнул, что Гассиев возвращался в бои после тяжёлой травмы, а потому ему требовалось больше времени, чтобы приспособиться к сопернику, но при этом он грамотно исполнил тренерскую установку.

Это тяжёлый вес, где нельзя сбрасывать со счетов ни один удар, что Мурат и сделал. Дал и нам дал посмотреть бокс и показал, что он сильнее. Мурат наращивает свои обороты от боя к бою, а его соперники будут классом выше и выше. Не думаю, что мы будем долго ждать, когда Гассиев выйдет на топовых оппонентов, — отметил Валуев.

В ожидании настоящей проверки

Сам Гассиев был спокоен на протяжении всего боя, хотя его группа поддержки уже со второго раунда требовала отправить соперника в нокаут. Говоря о предстоящий перспективах, он больше кивал на гарцующего рядом промоутера Владимира Хрюнова, который, конечно, обещал грандиозные боксёрские бои в России, но ему мало кто верил. Даже английский корреспондент RT задал вопрос: «Неужели вы думаете, что ведущие боксёры мира, такие как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, поедут драться в Россию?». Со свойственной ему прямолинейностью Хрюнов ответил, что Россия является великой державой, но при этом Москва не сразу строилась, а потому Мурат не будет в ближайшее время биться с сильнейшими тяжеловесами.

Сегодня моим соперником был реальный тяжеловес больших габаритов и с длинными руками. Потихонечку двигаемся в правильном направлении. Спасибо всем, кто даёт мне возможность вспомнить, как боксировать и набрать форму, — отметил Гассиев.

— Первоначально вашим соперником был Эркан Тепер. Насколько этот немецкий боксёр отличался от него и как вы поменяли подводку к этому бою?

— У них разные стили, по-разному боксируют. Самое главное, что мы провели хорошие 10-раундовые спарринги. Немного изменили тактику, но в целом работа строилась примерно одинаково.

— Он сказал, что готов был с вами боксировать и дальше.

— Этого я не знаю. Я боксирую до того момента, пока судья не скажет: «Стоп». Я после этого остановился. Если судья так посчитал, то ему виднее. Потихоньку втягиваемся, а там посмотрим, что будет дальше.

— Когда планируете вернуться в ринг в следующий раз?

— Через три месяца, мы готовы сделать это как можно быстрее. Вообще, все вопросы к этому человеку (указывает на Владимира Хрюнова).

Посмотрите на золотые пуговицы на моём пиджаке. Они как мои слёзы. Мы собираем их. Есть бизнес-составляющая: Джошуа, Фьюри — люди, которые защищены большими бизнес-контрактами. А мы просим вам помочь нам создать в России топовый бокс. Это смелое решение Мурата выступать в России и создавать здесь фундамент своей карьеры. Наша цель — организовать ему бой в «Лужниках» с теми, о ком вы говорите, а когда это будет, зависит от нас с вами, — сказал Хрюнов.

Гассиева также спросили о предстоящем бое между Усиком и Джошуа, о его симпатиях и прогнозах. Хотя Александр три года назад выиграл их поединок в одни ворота в Москве и стал абсолютным чемпионом мира, Мурат признался в искренней симпатии к украинцу.

Я жду этого боя. Два олимпийских чемпиона встречаются, как в своё время Кличко и Поветкин. Будет интересно посмотреть этот резонансный бой. Джошуа — это суперзвезда и очень серьёзный соперник, но я буду болеть за Сашу, с которым у нас есть взаимопонимание, мы говорим на одном языке. Тяжело загадывать, как этот бой закончится, но довольны им будут все, — рассказал Гассиев.

— Вы сказали, что находитесь на дне. Имели в виду свой уровень в тяжёлом весе или состояние карьеры?

— Мне пока надо восполнить паузу в три года и вернуться на прежний уровень. Постепенно буду набирать форму, добиваться чемпионских боёв и становиться чемпионом мира в тяжёлом весе. Слава богу, всё, что было в прошлом, осталось позади.

— Вы не форсировали события в первых трёх раундах. Это была тренерская установка или совпадение?

— Бой складывался так, как мы и планировали в первых трёх раундах. Я пристраивался и подходил к сопернику без проблем, а дальше планировал наращивать темп и боксировать.

— Вы согласны, что Тайсон Фьюри — тяжеловес номер один в мире?

— Согласен, я говорил об этом в прошлом году и в позапрошлом. Я пробовал спарринговать с высокими боксёрами, такими как Деонтей Уайлдер и Виталий Кличко. Фьюри — более интересный боксёр.