Ган нокаутировал Льюиса и стал временным чемпионом UFC в тяжёлом весе

Сириль Ган (10-0) нокаутировал Деррика Льюиса (25-8) и стал временным чемпионом UFC в тяжёлом весе в главном бою турнира в Хьюстоне.

Ган начал бой с дистанции, отбивая сопернику ноги, а Льюис ждал свой шанс нокаутёра при сближении, но при первой же попытке американца пойти вперёд француз стал убегать. Единственный точный удар Льюиса в первом раунде пришёлся ниже пояса. Ган завершил первый раунд хорошей двойкой и жёсткими лоу-киками. Во втором раунде Ган осмелел и стал выбрасывать больше ударов, а Льюис по-прежнему не понимал, что ему делать, когда не удаётся донести свой мощнейший правый оверхенд. Американец даже был готов побороться, но француз ушёл от его атаки. В том же ключе пошёл и третий раунд. Льюис просто не успевал за своим визави, а в концовке Ган жёстко избил его тяжёлыми размашистыми ударами и добил ударами на земле.

Как сообщалось ранее, в соглавном бою турнира UFC 265 в Хьюстоне экс-чемпион UFC в полулёгком весе, ныне выступающий в легчайшем весе бразилец Жозе Алду победил по очкам своего соотечественника Педро Муньоса. При этом Алду установил личный рекорд за карьеру в UFC по числу значимых ударов.