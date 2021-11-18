Гаджиев рассказал, сколько Емельяненко заработает за бой с Сантосом

Президент MMA-промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал NEWS.ru, что Александр Емельяненко получит $200 тыс. за выступление в поединке с Марсио Сантосом. По словам функционера, ветеран PRIDE не задумываясь согласился выйти на замену Вячеславу Василевскому и принять участие в турнире.

Гонорар Емельяненко — $200 тыс. Он сразу согласился (на поединок с Марсио Сантосом. - NEWS.ru). Что интересно, он сначала дал согласие, а уже потом мы занялись обсуждением финансовых вопросов. Это к тому, что Сашей не только деньги движут. Данные средства будут выплачены ему вне зависимости от результата. Мы в такой ситуации, что нам не до торгов. Менеджер Александра пообещал, что мы не пожалеем. Посмотрим, что ребята в это вкладывают. Здесь речь идёт не о спорте. Емельяненко хочет поддержать турнир, — сказал Гаджиев.

Турнир AMC Fight Nights 106 пройдёт 27 ноября в Сыктывкаре. Изначально в главном поединке вечера должны были сразиться Вячеслав Василевский и Марсио Сантос. Однако российский спортсмен был вынужден сняться с шоу из-за болезни. Ему на замену на коротком уведомлении согласился выйти экс-чемпион ProFC Александр Емельяненко.

Ранее известный блогер Артём Тарасов рассказал, что рэпер Джиган согласится на бой с Емельяненко только в том случае, если ему предложат контракт на сумму 50 млн рублей. Причём половина будет выплачена при подписании соглашения.