Гаджиев: Нурмагомедов финиширует Гейтжи в четвёртом раунде

Я думаю, что Хабиб — явный фаворит. Сильные стороны Гейтжи очевидны, он очень силён, в том числе и в борьбе, но всё равно сценарий этого поединка будет полностью зависеть от Хабиба. Он будет похож на сценарий всех предыдущих боёв Хабиба, когда он затаскивает соперника в свою игру, переводит его вниз, и там уже происходит «начало конца». Прогноз? Хабиб финиширует Гейтжи где-то раунде в четвёртом, — сказал NEWS.ru Гаджиев.