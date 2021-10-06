Фьюри рассказал об употреблении алкоголя перед боем с Уайлдером

Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, как накануне первого боя с американцем Деонтеем Уайлдером употреблял пиво и после этого провёл хороший бой. Его слова приводит Boxing News 24/7.

Перед боем у меня возникло желание выпить пива. Я взял два — для меня и моего приятеля Тима. Он сказал: «Что ты делаешь? Завтра вечером ты сражаешься за звание чемпиона мира». Я ответил: «Великие люди всегда пили бренди и сильно напивались перед боем за звание чемпиона», — рассказал Фьюри.

Также боксёр отметил, что после пива почувствовал себя хорошо и выспался, а на следующий день отлично дрался. Поединок Фьюри — Уайлдер в 2018 года завершился вничью, а сам Фьюри побывал в нокдауне. В 2020 году британец нокаутировал своего оппонента в седьмом раунде.

Третий бой Фьюри и Уайлдера пройдёт 9 октября в Лас-Вегасе.

Как сообщалось ранее, чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри болел коронавирусом, из-за чего перенесли его третий бой с Деонтеем Уайлдером, который был назначен на 24 июля.