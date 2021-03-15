Фьюри и Джошуа подписали контракт на два боя за титул абсолютного чемпиона

https://static.news.ru/photo/49b46106-85a5-11eb-8fbf-96000091f725_660.jpg Тайсон Фьюри Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и его соотечественник Энтони Джошуа, владеющий титулами WBA, IBF, WBO и IBO, подписали контракт на два боя.

Этот поединок настолько громкий, что его сложно не продать. У нас были предложения от восьми-девяти площадок: страны Ближнего Востока, Азии, Восточной Европы, Америки. Это будет величайший боксёрский поединок и одно из крупнейших в мире спортивных событий, а его проведение станет победой для страны, которая захочет себя проявить, — приводит слова промоутера Джошуа Эдди Хирна ESPN.

Победитель первого боя станет абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе, а во втором бою проигравший получит шанс взять реванш.

Как писал NEWS.ru, боец ММА Александр Емельяненко рассказал о предстоящем поединке по правилам бокса с рэпером Джиганом, который становился чемпионом Украины по кикбоксингу.