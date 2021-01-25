Фёдора Емельяненко выписали из больницы после лечения от COVID-19

https://static.news.ru/photo/445648b0-5f3e-11eb-81be-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Емельяненко Фото: fedoremelianenkoofficial/instagram.com

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, лечившийся от коронавирусной инфекции, выписался из больницы.

44-летний спортсмен покинул медучреждение утром 25 января. Емельяненко продолжит своё лечение дома. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Первые симптомы болезни Емельяненко почувствовал 9 января. У него поднялась температура и пропало обоняние. 21 января стало известно, что спортсмену потребовалась госпитализация. Его положили в московскую ГКБ № 52, врачи оценивали тяжесть состояния бойца как среднюю. У него выявили двустороннюю пневмонию.

Фёдор Емельяненко провёл 46 боёв в разных промоушенах, на его счету 39 побед и шесть поражений, один поединок признали несостоявшимся. В последний раз россиянин выходил в клетку в декабре 2019 года. Это случилось на турнире Bellator в Японии. Тогда Емельяненко нокаутировал ветерана Pride Квинтона Джексона.

Ранее NEWS.ru писал о том, что новая лига смешанных единоборств Open FC предложила болельщикам выбрать соперника для тяжеловеса Александра Емельяненко — младшего брата Фёдора.