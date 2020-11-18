Фёдор Емельяненко может завершить карьеру из-за COVID-19

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Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что по-прежнему верит, что Хабиб Нурмагомедов проведёт свой 30-й бой, и не будет забирать у него чемпионский пояс.

К тому же, несмотря на объявление о завершении карьеры, Нурмагомедов продолжает сдавать тесты на допинг. Я не знаю, что произошло. Я сказал вам, ребята. что думаю, что он доведёт дело...