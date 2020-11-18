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Единоборства

Фёдор Емельяненко может завершить карьеру из-за COVID-19

08:32, 18 ноября 2020 77
Фёдор Емельяненко Фёдор Емельяненко Фото: fedoremelianenkoofficial/instagam.com

Российский боец Фёдор Емельяненко заявил о готовности навсегда покинуть октагон. По его словам, на завершение карьеры он может пойти, поскольку пандемия коронавируса лишает возможности участвовать в боях.

Да, есть такой вариант, — подтвердил намерение Емельяненко в беседе с ТАСС.

Прежде 44-летний спортсмен отмечал, что свой следующий поединок в октагоне может провести летом 2021 года в Москве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вторая по масштабам мировая лига ММА планирует мощную экспансию на российский рынок, в рамках которой ожидаются два прощальных поединка легендарного Последнего Императора Фёдора Емельяненко. Представители лиги рассчитывают, что это шоу может пройти в Москве в присутствии зрителей.

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