Фёдор Емельяненко может завершить карьеру из-за COVID-19

Российский боец Фёдор Емельяненко заявил о готовности навсегда покинуть октагон. По его словам, на завершение карьеры он может пойти, поскольку пандемия коронавируса лишает возможности участвовать в боях.
Да, есть такой вариант, — подтвердил намерение Емельяненко в беседе с ТАСС.
Прежде 44-летний спортсмен отмечал, что свой следующий поединок в октагоне может провести летом 2021 года в Москве.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вторая по масштабам мировая лига ММА планирует мощную экспансию на российский рынок, в рамках которой ожидаются два прощальных поединка легендарного Последнего Императора Фёдора Емельяненко. Представители лиги рассчитывают, что это шоу может пройти в Москве в присутствии зрителей.