«Форму растеряли»: Кадыров прокомментировал бой Емельяненко и Исмаилова

https://static.news.ru/photo/a83dc84a-ce7e-11ea-8d46-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей официальной странице в социальной сети прокомментировал бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, в котором последний победил в третьем раунде. Политик высказался и по поводу других поединков, прошедших в рамках турнира ACA 107 в Сочи, но указанному матчу он уделил особое внимание.

По словам главы Чечни, бойцы гораздо более устрашающими выглядели в словесных перепалках, чем во время схватки. Емельяненко и Исмаилов записывали видео с угрозами и оскорблениями, однако показать класс в ринге им не удалось. Как считает Кадыров, за время изоляции спортсмены растеряли форму.

Так дело не пойдёт, — заметил политик.

Глава Чечни заявил, что необходим реванш, перед которым должны состояться «баттлы» в социальных сетях и усиленные тренировки.

Так что, восстанавливайтесь, бойцы! Зрители ждут ваших новых поединков, — написал Кадыров во «ВКонтакте».

24 июля в Сочи завершился турнир АСА 107, главным событием которого стал резонансный бой в тяжёлом весе между Александром Емельяненко (28-8-1) и Магомедом Исмаиловым (16-2-1). Уступающий сопернику в весе 22 кг Исмаилов одержал уверенную победу, избив соперника в стойке и в партере.

За полторы минуты до истечения отведённого на поединок времени рефери Виктор Корнеев прекратил избиение из-за многочисленных рассечений и гематом у Емельяненко.

Как передавал NEWS.ru, Емельяненко заявил, что готов к реваншу.