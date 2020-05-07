Фергюсон ответил Гейтжи о желании получить ещё один перелом носа

https://static.news.ru/photo/8afc8b06-9042-11ea-87f1-fa163e074e61_660.jpg Тони Фергюсон Фото: instagram.com/tonyfergusonxt

Тони Фергюсон, американский боец смешанного стиля, выступающий в Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории, ответил на желание Джастина Гейтжи получить удар в нос во время поединка.

Ранее Гейтжи рассказал, что он испытывает проблемы с дыханием после неправильно сросшегося перелома носа, в связи с чем хочет получить ещё один перелом во время боя, чтобы во второй раз кости встали на место и срослись правильно.

По мнению Фергюсона, соперник пытается его перехитрить и ввести в заблуждение.

Он просто не хочет, чтобы я бил по корпусу, — цитирует Фергюсона ESPN.

Бой Фергюсона с действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Нурмагомедовым должен быть пройти 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Однако россиянин не смог вылететь из-за пандемии инфекции коронавируса. Теперь Фергюсон проведёт бой за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе с соотечественником Джастином Гейтжи.

24 участника турнира в штате Флорида уже прибыли в Джексонвилл, где в ночь с 9 на 10 мая пройдёт первый за два месяца турнир компании, писал NEWS.ru.