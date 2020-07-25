Исмаилов поделился с фанатами впечатлениями от боя с Емельяненко

https://static.news.ru/photo/84407cb0-cf02-11ea-994e-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фанаты, родные и друзья российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова приехали в аэропорт Махачкалы Уйташ, чтобы встретить спортсмена после триумфальной победы над Александром Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

Исмаилов охотно фотографировался с желающими и поделился подробностями прошедшего боя и своими впечатлениями от него, передаёт Life.

Команда общую работу сделала на пять с плюсом, а мне всего лишь оставалось зайти и делать по программе то, что я слышал: «Дыши, вали, придави, гвозди». Дёрнул вниз, сделал нашу связку, — рассказал боец.

24 июля в Сочи завершился турнир АСА 107, главным событием которого стал резонансный бой в тяжёлом весе между Александром Емельяненко (28-8-1) и Магомедом Исмаиловым (16-2-1). Уступающий сопернику в весе 22 кг Исмаилов одержал уверенную победу. После поединка у бойца «Ахмата» диагностировали перелом носа. Теперь в активе Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья. Не исключено, что спортсмены проведут матч-реванш.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей официальной странице в социальной сети прокомментировал бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Политик высказался и по поводу других поединков, прошедших в рамках турнира ACA 107 в Сочи, но указанному матчу он уделил особое внимание.