Емельяненко высказался об идее наградить Нурмагомедова званием Героя России

https://static.news.ru/photo/3423a778-2d50-11eb-ac17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на идею наградить коллегу Хабиба Нурмагомедова званием Героя России. По его словам, спортсмен из Дагестана очень много сделал для смешанных единоборств.

Великолепные заслуги. Но если и давать звание Героя России, то в первую очередь кому-то с фамилией Емельяненко, — цитирует бойца Vseprosport.

Емельяненко также считает, что Нурмагомедов слишком рано ушёл из октагона. Мог бы провести ещё около десяти поединков, подчеркнул боец.

Ранее NEWS.ru сообщал, что непобеждённый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подтвердил: он не собирается возобновлять профессиональную карьеру. По его словам, если он вернётся ради одного боя, то этим всё может не ограничиться, поскольку могут появиться новые претенденты.