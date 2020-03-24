https://static.news.ru/photo/96f3679e-6dc5-11ea-ac45-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец тяжёлого веса Александр Емльяненко рассказал, что его соперник Магомед Исмаилов не продержится в клетке больше одного раунда.

Слон на ногах быстрее передвигается, чем он показывает своё мастерство в ринге. Лучше бы не набирал вес. Его хватает максимум на один раунд. Ну что он сделает, ну повалит меня, ну продержит первый раунд, потом его лысая голова будет летать, как пневмогруша. Я максимум даю ему шанс продержаться первый раунд, — рассказал Емельяненко в интервью Уoutube-каналу лиги АСА.

Бой Емельяненко — Исмаилов был перенесён с 3 апреля на 24 июля и должен пройти в Москве в рамках турнира АСА 107.

Как сообщал NEWS.ru, ирландский боец российского происхождения Артём Лобов назвал условие, при котором он может вернуться в UFC.