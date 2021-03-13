Емельяненко пообещал заставить Джигана танцевать на ринге

https://static.news.ru/photo/42087334-8550-11eb-870e-96000091f725_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец ММА Александр Емельяненко рассказал о предстоящем поединке по правилам бокса с рэпером Джиганом, который становился чемпионом Украины по кикбоксингу.

Я сейчас в отличной форме. Тренируюсь в Чехове по два раза в день. Потихоньку организм набирает. Восстанавливаюсь. Сейчас до пика далеко, но к бою я подойду и побью Джигана. Что касается боя с Джиганом, никогда не подхожу к сопернику расслабленным, даже если он слабее меня. Я всегда подхожу как к бойцу высокого уровня. Танцевать тебе на ринге придётся, — рассказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Punch Club.

Также боец пожаловался, что про него, как всегда, распространяют сплетни и в него не верят.

Как писал NEWS.ru, в столице Бурятии завершился чемпионат России по вольной борьбе, который является частью отбора в сборную России на Олимпийские игры в Токио. В соревнованиях приняли участие все сильнейшие российские борцы, за исключением многократного чемпиона мира, Европы и Олимпийских игр Абдулрашида Садулаева.